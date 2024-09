‘Zondag veel zon, komende dagen herfst met buien en toenemende wind’

Het zonovergoten weer van de afgelopen dagen gaat in de nieuwe werkweek plaatsmaken voor herfst met buien en een toenemende wind.

Zondag is het nog zonovergoten. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting wordt het 23 of 24 graden. In de avond en in de nacht van zondag op maandag neemt de bewolking toe. Aanvankelijk blijft het nog droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden. Maandagochtend is er eerst kans op mist. In de ochtend is het droog, in de middag neemt de kans op een bui toe. Daarbij is ook onweer mogelijk. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting wordt het dan 18 of 19 graden.

Op dinsdag wisselen zon en bewolking elkaar af. In de middag is er kans op een bui. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 17 of 18 graden. Op woensdag overheerst de bewolking. In de middag vallen er buien. Dan wordt het 14 of 15 graden.