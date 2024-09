‘Zondag kans op een bui, komende week buien en lagere temperaturen’

Foto: Joris van Tweel

De meteorologische herfst begon vorige week en lijkt komende week ook zichtbaar te worden in het weerbeeld: we krijgen te maken met buien en lagere temperaturen.

Zondag is het wisselend bewolkt. Zo nu en dan komt de zon even tevoorschijn. In de middag is er kans op een bui, mogelijk met onweer. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting, later draaiend naar het zuidwesten, wordt het 22 of 23 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt grotendeels helder waarbij de minimumtemperatuur uitkomt op 13 of 14 graden.

Op maandag wisselen zon en bewolking elkaar af. In de ochtend is het droog en laat de zon zich zien, in de middag en avond vallen er buien. Bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting wordt het dan 19 of 20 graden. Op dinsdag heeft de bewolking de overhand. In de middag en avond vallen er buien. Dan wordt het 16 of 17 graden.