Zon, wolken en buitjes wisselen elkaar af tot het weekend, maar ‘Indian Summer’ ligt in het verschiet

Foto: Sebastiaan Scheffer

Lekker nazomeren is er even niet meer bij in Groningen. Tot en met zondag blijft het fris en is er kans op een paar buitjes. Maar er gloort hoop, want na vrijdag blijft het zo goed als droog. Vanaf zondag is de temperatuur weer aangenaam en lijkt een vroege ‘Indian Summer’ aanstaande.

Door Johan Kamphuis

Donderdagochtend is er af en toe zon en valt er een enkele bui. In de middag volgen er meer buien, maar ook dan is er nu en dan zon. Het is koel bij 14 graden als maximumtemperatuur en de westelijke wind is matig, windkracht 3 tot 4.

In de nacht naar vrijdag daalt het kwik naar een graad of 7. Vrijdag overdag is er geregeld zon en valt er nog een enkel buitje. Het wordt 15 of 16 graden bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 tot 3.

Zaterdag is het rustig en droog. Wel lijken de wolken hardnekkig te blijven, zodat de zon een niet al te grote speelt. In de vroege ochtend is er kans op mist. Het wordt 15 of 16 graden. Zondag blijft het ook droog en komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt met 19 of 20 graden ook warmer.

Na het weekend ligt er een heuse vroege ‘Indian Summer” in het verschiet, wanneer een hogedrukgebied zich boven Scandinavië nestelt. De wind draait naar het oosten tot noordoosten. Maandag is er nog een kleine kans op een verspreid buitje, maar is er ook al flink wat zon bij ongeveer 20 graden. Daarna blijft het een aantal dagen droog en is het zonnig. Het kwik boekt nog wat terreinwinst en komt halverwege de week waarschijnlijk ruim boven de 20 graden uit.