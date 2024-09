Zomerse donderdag krijgt vervolg in komende dagen

Foto: Joris van Tweel

Na de zomerse temperaturen van donderdag, zal het ook de komende dagen flink warm worden in Groningen.

Vrijdag stijgt de temperatuur gedurende de ochtend naar 27 graden in het middaguur. Tot die tijd is er bewolking te zien, maar die trekt daarna tijdelijk weg. Het wordt maximaal 29 graden. In de avond zakt de temperatuur naar 21 graden.

In het weekend blijft het op de zaterdag droog. De temperatuur stijgt tot 30 graden en er wordt geen neerslag verwacht. Op zondag is het ietsjes koeler en is er een kans op onweer. Vooral in het begin van de avond ka het gaan regenen.

Na het weekend koelt het weer af in Groningen. Op maandag wordt het niet meer dan 22 graden. Gedurende de week zal de temperatuur nog meer dalen en is er vooral op dinsdag veel kans op regen