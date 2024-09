Zes internationals van FC Groningen op pad met hun land

Foto Andor Heij. Leandro Bacuna

Drie spelers uit de eerste selectie van FC Groningen en drie spelers van de FC Groningen Opleiding zijn deze en volgende week op pad met hun nationale selectie.

Aanvoerder Leandro Bacuna speelt twee duels met Curaçao. Dat team neemt het in de CONCACAF Nations League op tegen Saint Lucia en Saint Martin. Doelman Etienne Vaessen is het vliegtuig ingestapt om zich te voegen bij de nationale ploeg van Suriname. Het team speelt tegen Guyana en Guadeloupe.

Sven Bouland zit in de selectie van het Nederlands Elftal onder-19. Dat team speelt in Spanje een toernooi en komt daar Azerbeidzjan en Schotland tegen. Samuel Dikos en Iiro Mendolin, beide van FC Groningen onder-21 – zijn opgeroepen voor de nationale ploegen van Slowakije en Finland. Marouane Bekkour is opgeroepen voor Oranje onder-17. Die selectie speelt twee oefeninterlands tegen Tsjechië en België.

Pas volgende week woensdag zijn de verschillende selecties weer compleet – tenzij er blessures zijn.