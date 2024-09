Zaterdag volop activiteiten in Stad: open dag brandweer en ronddwalen op Suikerbrij Festival

Foto: Rieks Oijnhausen

Op deze zaterdag is er van alles te doen in Stad. Zo heeft de Groningse brandweer haar tweejaarlijkse open dag, vindt Open Monumentendag plaats en is er modder en uitdagend klimwerk bij de KardingeRun.

De open dag bij de brandweer begint om 10.00 uur. In de kazerne aan de Sontweg is publiek welkom om demonstraties te bekijken, leerzame activiteiten te ondergaan en om een kijkje achter de schermen te nemen. Bezoekers kunnen zien hoe de brandweer te werk gaat bij een brand of ongeval met een vrachtauto. Daarnaast mogen ze rondkijken in de werkplaats en kunnen ze alle brandweerwagens bewonderen. Ook er is een demonstratie in het duikbassin. De brandweer verwacht veel bezoekers. Daarom krijgen zij het advies om met de fiets, bus of lopend te komen als dat kan. De open dag duurt tot 16.00 uur.

Suikerbrij

Op het Suikerunieterrein in Stad vindt het Suikerbrij Festival plaats. Vorig jaar werd dit festival voor het eerst gehouden. Omdat er veel belangstelling op af kwam was het voor de organisatie reden om er een vervolg aan te geven. Suikerbrij is een open dag waar deze zaterdag ongeveer vijftig organisaties, die op het terrein gevestigd zijn, zich presenteren. Er staan ruim honderd onderdelen op het programma. Zo is er roller skatedisco en lasergamen in het Zeefgebouw, kan er geknutseld worden met kleding, zijn er workshops op de locaties van het Alfa-college, Terra en Noorderpoort en zijn er verschillende podia met livemuziek. Meer informatie vind je op deze website.

Open Monumentendag

De Open Monumentendag beleeft haar 38ste editie. In de gemeente zijn er tachtig monumentale gebouwen te bekijken. Bijvoorbeeld voormalig pompstation Dudok aan de Turfsingel, de directeurswoning van strokartonfabriek De Halm, poppodium Vera aan de Oosterstraat, het Pelstergasthuis en zijn er wandelexcursies langs de Helperlinie. Dit jaar zijn er ook vier speciale fietsroutes: noord, oost, zuid en west. Op die routes is van alles te beleven, zoals mini-concerten, wandelingen met een gids en theatrale lezingen. Meer informatie vind je op deze website.

KardingeRun

Op Kardinge vindt dit weekend de tiende editie van de KardingeRun plaats. Er is een parcours uitgezet van vier en acht kilometer. Dit jaar gaat er een grote lus door de Ulgersmaborg gemaakt worden. Ook wordt de Kardingebult weer getrotseerd. “Er zijn een aantal mooie nieuwe obstakels”, vertelt Esther de Boer van de organisatie. “Er zit een pittige monkeytown in het parcours, waarbij de deelnemers via korte touwtjes, wat aankomt op kracht in je handen en armen, naar de overkant moeten zien te komen.” Ter ere van de tiende editie krijgt elke deelnemer, naast een medaille gemaakt van aardappelzetmeel, een stuk fruit en een flesje water, een gratis drankje bij de finish.