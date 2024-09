Zaterdag nog aangenaam warm en droog, daarna steeds minder warm en meer kans op gespetter

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het komende weekend lijkt voor even de laatste te worden met echt (na)zomerweer. Zaterdag is het nog droog en aangenaam warm, maar daarna gaat de temperatuur elke dag wat omlaag en gaat (met name vanaf dinsdag) de kans op neerslag stijgen.

Zaterdag lijkt er in Groningen nog geen vuiltje aan de lucht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een maximumtemperatuur van 26 graden. Buien lijken niet aan de orde. De wind waait zwakjes en zwalkt, gedurende de dag, van oostelijke naar noordelijke richting en terug. Zondag lijkt het ook droog te blijven, maar de kans op wat heel lokaal gespetter is aanwezig. De temperatuur klimt op de tweede weekenddag naar maximaal 23 graden, bij een zwak to matige wind die van oostelijke naar zuidwestelijke richting draait.

Maandag verandert er nog weinig ten opzichte van zondag. De temperatuur piekt op 22 graden met iets meer zon dan de dag ervoor. Wel is de kans op wat regendruppels iets duidelijker aanwezig. Dinsdag verandert het weerbeeld: de temperatuur komt op slechts 17 graden uit en rond de middag neemt de bewolking toe. Daar gaat in de avond zeker enige neerslag uit vallen. Ook de rest van de komende week is de kans op wat regen groot, hoewel ook de zon zich laat zien. Het kwik blijft rond de 15 of 16 graden hangen en komt tot het volgende weekend niet meer boven de 20 graden uit.