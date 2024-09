Zaalvoetballers van PKC’83/Team Amoeri en trainer Bas Lulofs uit elkaar

Foto: Raoul La Crois

De zaalvoetballers van PKC’83/Team Amoeri gaan zonder trainer Bas Lulofs naar de eredivisie.

Door een verschil van inzicht over diverse zaken zijn zowel PKC als Lulofs het vertrouwen in elkaar kwijt geraakt, meldt de voetbalclub. PKC gaat op zoek naar een nieuwe trainer.

PKC’83 promoveerde afgelopen seizoen naar de eredivisie. Het is voor het eerst dat een zaalvoetbalteam bij de mannen uit de stad op het hoogste niveau speelt.

De competitie in het zaalvoetbal start pas in oktober vanwege het WK in Oezbekistan.