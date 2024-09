Woongroep voorlopig onbewoonbaar na brand in jeugdzorginstelling Elker

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woongroep van jeugdzorginstelling Elker aan de Hoogeweg in de stad heeft zaterdagmiddag brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 13.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend”, vertelt woordvoerder Bregje Kneepkens van Elker. “Op één van de woongroepen in het gebouw is brand ontstaan. Medewerkers hebben adequaat gehandeld door de vier bewoners in deze groep snel in veiligheid te brengen. Brandweerlieden hebben het vuur geblust. Ondanks dat er snel is ingegrepen is er wel dusdanige schade ontstaan dat er op dit moment niet meer gewoond kan worden in deze ruimte.”

In de woongroepen aan de Hoogeweg wonen jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die te kampen hebben met ernstige gedragsproblemen. “Wij hebben hen overgebracht naar een andere plek in het gebouw. Tegelijkertijd is er ook een traject opgestart waarbij de bewoners en de medewerkers hun verhaal kunnen doen. Praten over deze gebeurtenis is belangrijk.”

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. De politie doet hier onderzoek naar. Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl meldt dat door de brand een raam is gesprongen. Ook ziet hij dat brandweerlieden het vuur met één straal hogedruk bedwongen hebben.