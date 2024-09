Wooncontainers Vrydemalaan worden vanaf 2026 weggehaald: “Gebied ontwikkelen tot healthy ageing campus”

Foto: Google Maps

De wooncontainers aan de Vrydemlaan zullen vanaf 2026 gefaseerd weggehaald worden. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag bekendgemaakt.

Van Niejenhuis reageerde daarmee op vragen die door de fracties van de PvdA, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP waren gesteld. Rico Tjepkema van de PvdA: “Huurders van de wooncontainers hebben te maken met erbarmelijke omstandigheden. De verhalen zijn niet nieuw, omdat we ze al een tijdje kennen, maar toch schrok ik er van. Muizen en ratten die door je kamer lopen, in de zomer waarbij het erg warm is in je kamer en in de winter erg koud. Het is een situatie waar deze huurders al een hele tijd mee te maken hebben, terwijl je woning een fijne en veilige plek moet zijn. Is de gemeente bereid om in gesprek te gaan met de woningcorporatie over dit onderwerp?”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Woningen worden vanaf 2026 weggehaald”

Van Niejenhuis: “We zijn al een tijdje in gesprek met de corporatie. De gesprekken liepen ook al voor deze vragen waren ingediend. Dat het woongenot wordt aangetast heeft te maken met een samenloop van omstandigheden. Allereerst speelt de bouwkundige staat van de woningen een rol, maar ook het Stadsstrand dat zich in de nabije omgeving bevindt en de manier hoe bepaalde inwoners van de containers leven. De corporatie heeft besloten dat deze woonunits vanaf 2026 verwijderd gaan worden. Tot die tijd wordt er geïnvesteerd in de containers. Zo zijn onlangs nog dak- en gevellekkages opgelost. Om problemen ook de komende periode aan te pakken zijn er gesprekken met de bewoners, is er buurtbeheer, wordt er een nieuw beheerplan opgesteld en zijn er gesprekken met WarmteStad over de warmte en de kou in de woningen.”

“Voorrang bij toewijzen sociale huurwoning”

Door het verdwijnen van de containerwoningen zullen de huidige bewoners op zoek moeten naar een nieuwe plek: “Deze bewoners krijgen voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning. Ze krijgen woonurgentie. Hier hoort ook een verhuisvergoeding van 7.000 euro bij. Wat er op deze plek terug komt, daarover worden er gesprekken gevoerd met het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Het idee is om de noordkant te ontwikkelen tot een Healthy Ageing Campus. Dat zou van toegevoegde waarde zijn voor de RUG en het UMCG. Ook willen we het wonen behouden waardoor er een mix zal ontstaan. De precieze plannen zullen echter nog ontwikkeld moeten worden.”

Hans de Waard (SP): “In toekomst ook jongeren op deze plek?”

Hans de Waard van de SP: “Deze woningen verdwijnen dus en het gebied gaat opnieuw ontwikkeld worden. Wil de wethouder dat in de toekomst ook jongeren op deze plek kunnen wonen?” Van Niejenhuis: “Ik denk dat het aanbieden van betaalbare woningen op deze plek gepast is. Maar uiteindelijk lijkt het ons goed om wel wat breder dan alleen jongeren en studenten te kijken. Maar als deze plannen concreet worden, dan komen we daar uiteraard hier in de raadszaal op terug.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Komt er compensatie voor het leed dat geleden is?”

Tjepkema: “De huidige bewoners hebben te maken met leed. Hun woongenot staat onder druk. Toch lijkt men hier geen compensatie voor te ontvangen vanuit de corporatie. Wordt dat ook meegenomen in de gesprekken?” De wethouder: “Dat is echt iets voor de woningcorporatie. We gaan dit meenemen in de gesprekken, maar uiteindelijk moet dit beklonken worden tussen huurder en verhuurder.”