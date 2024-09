Woningnood weegt zwaarder dan veiligheid- en gezondheidsrisico’s bij bouw 160 appartementen Reitdiepzone

Foto: gemeente Groningen

Het plan om een nieuw appartementencomplex met 160 woningen te bouwen aan de Friesestraatweg gaat groen licht krijgen van de gemeenteraad. De GGD en de Veiligheidsregio hebben echter adviezen gedeeld waarin staat dat bouwen op deze plek teveel risico’s oplevert.

“De vraag is als we ook ingestemd hadden met dit plan als de woningnood niet zo groot zou zijn”, zegt Hans de Waard van de SP. De SP is daarmee één van de partijen die een vinger aan de pols houdt. Dat geldt ook voor René Staijen van Stadspartij 100% voor Groningen: “Het bouwen van 160 appartementen, die bedoelt zijn voor één of tweepersoonshuishoudens, zijn hard nodig. Mijn partij vindt dat adviezen van de GGD en de Veiligheidsregio wel heel makkelijk aan de kant worden geschoven. De Veiligheidsregio waarschuwt voor de gevolgen van ongelukken met gevaarlijke stoffen op de ringweg. Daarvan zeggen wij nu, door in te stemmen met deze plannen, dat lossen we later wel op als we de westelijke ringweg aan gaan pakken. Wanneer we dat aan gaan pakken, dat weet echter niemand. Dat biedt weinig vertrouwen.”

Risico’s

De GGD schrijft in haar advies over gezondheidsrisico’s op het gebied van lawaai en fijnstof. De kavel waar gebouwd gaat worden ligt op enkele meters van de westelijke ringweg. Volgens de GGD moet je geen woningen bouwen binnen een straal van vijftig meter van deze weg. Met dat advies wordt woningbouw onmogelijk omdat het stuk tussen ringweg en het Reitdiep ongeveer tachtig meter is.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Maak van de westelijke ringweg een stadsweg en leg een nieuwe ringweg aan ten westen van Stad”

De Partij voor het Noorden gaat hier ook op in. Leendert van der Laan: “De afgelopen jaren zijn er meerdere appartementencomplexen in het gebied verrezen. Van een matige uitvoering bij Woldring, een voldoende bij Crossroads kunnen we nu een bijna-goed geven aan dit project. Het perspectief rond de westelijke ringweg is onduidelijk. Met het debacle van de zuidelijke ringweg gaat de provincie nu wel drie keer nadenken voor er weer voor een verdiepte ligging wordt gekozen. Ons voorstel zou zijn om er een stadsweg van te maken en om een nieuwe ringweg aan te leggen aan de westzijde van de stad. Kijk bijvoorbeeld hoe ze dit in Leeuwarden hebben aangepakt. Daar hebben ze een rijksweg aangelegd tussen het Hemriksein en Marsum. Op dat project wordt heel positief teruggeblikt.”

Tom Rustebiel (D66): “Kan het gebied alle mobiliteit dragen?”

Tom Rustebiel van D66 plaatst het in een wat breder perspectief: “In dit gebied gaat heel veel gebeuren. De druk qua parkeren van auto’s en scooters zal toenemen. De nieuwe woonwijk De Held gaat ontwikkeld worden. We weten nog niet waar de afslag komt te liggen. De ontwikkeling van de Suikerzijde is van start gegaan. De vraag is of het gebied alle mobiliteit kan dragen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Op lange termijn willen we de ringweg aan gaan pakken”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen zegt dat de adviezen van de GGD en de Veiligheidsrisico niet aan de kant zijn geschoven: “Met dit appartementencomplex gaan we bouwen in een intensief gebruikt stukje stad. In 2022 heeft de gemeenteraad besloten om op deze plek dit mogelijk te maken. Ik denk dat dit een goede keuze is geweest. Als je kijkt op de kaart; het is vlakbij de binnenstad met een aantal grote werkgevers dichtbij. Deze plek vraagt om deze oplossing. Bij de veiligheidsrisico’s hebben we een afweging gemaakt tussen de belangen. Daarbij hebben we het belang van wonen de voorkeur gegeven. De risico’s lossen we op door gevels toe te passen die het geluid tegenhouden. Daarnaast willen we de bron gaan aanpakken. Op lange termijn willen we de ringweg verleggen en enigszins verdiept aanleggen.”

“Gesprekken met andere gemeenten en provincie”

Volgens Van Niejenhuis zul je nooit van het fijnstofprobleem afkomen: “Ook elektrische auto’s stoten fijnstof uit doordat banden slijten of omdat er geremd wordt. Ik ben het met D66 eens dat er een opgave ligt in het westelijk deel van de stad. Dat probleem ligt niet alleen bij de westelijke ringweg maar bij het hele onderliggende wegennet. Daarom voeren we ook gesprekken met de gemeenten Westerkwartier en Tynaarlo en de provincie om tot een oplossing te komen.”

Rik Heiner (VVD): “Er zouden extra parkeerplekken toegevoegd moeten worden”

Hoewel andere fracties zich ook zorgen maken is er ook optimisme. Rik Heiner van de VVD: “Wij zijn blij met deze plannen. Ook omdat het om appartementen voor één- of tweepersoonshuishoudens gaat, waarbij er gewoond wordt op vijftig vierkante meter. Dit biedt kansen. Wel zou mijn partij graag zien dat er extra parkeerplekken worden toegevoegd. Bij andere gebouwen in de omgeving is er te weinig aangelegd waardoor we nu de kans hebben om dit op te lossen.” De wethouder weigert echter om hier in mee te gaan.

Rico Tjepkema (PvdA): “Komt betaalbaarheid in de plannen terug?”

Maar zullen de appartementen ook betaalbaar zijn? Rico Tjepkema van de PvdA: “Dat vindt mijn partij een essentieel punt. In de plannen staat dat een deel betaalbaar blijft, maar dat hier geen afspraken over zijn gemaakt. Is er genoeg vertrouwen dat betaalbaarheid in deze plannen terug komt?” Hans de Waard van de SP is bang voor segregatie: “Mijn partij maakt zich zorgen over de prijzen. In de volledige plannen voor de Reitdiepzone zit het wel goed. Maar als je een blokje met 160 dure woningen bouwt, dan komen deze mensen nooit in aanraking met bewoners van sociale huur. Dat is niet het mengen van bevolkingsgroepen. Dat is echt zonde.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Voorzieningen toevoegen”

Van Niejenhuis is daar niet bang voor: “Deze woningen zullen betaalbaar blijven. Het gaat niet om hele grote appartementen. Wat daarnaast meespeelt is dat de wet Betaalbare Huur is ingevoerd waardoor het middensegment gereguleerd wordt. Aan de andere kant is het lastig geweest om dit project op deze plek van de grond te krijgen. Dus hogere prijzen zijn niet uitgesloten. In het plan willen we ook voorzieningen toevoegen die ontmoeting stimuleren. Daardoor wordt het ook mogelijk dat mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Dit is best wel een groen plan”

De partijen pleiten voorts voor een prettige verblijfruimte. Zo moet het in de toekomst mogelijk worden om via een pad je langs het Reitdiep te bewegen, waarbij de hekken rond Woldring weer verdwijnen. Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Bij deze kade is het wel zinvol om milieuorganisaties te betrekken. Daarnaast zijn we heel blij dat er 55 extra bomen worden toegevoegd. Er gaan ook bomen verdwijnen. Dat is jammer, maar deze bomen hebben geen grote levensverwachting meer. Het plan dat voor ons ligt is best wel een groen plan. Daar zijn we blij mee. Hiermee kunnen we echt een kwaliteitsslag leveren.”

De VVD overweegt om een motie in te dienen om toch meer parkeerplaatsen toe te voegen.