Wolken overheersen tijdens droog weekend met oplopende temperatuur

Het is nog even wachten op echt nazomerweer. Het weekend verloop grotendeels bewolkt en de temperatuur komt nog niet (weer) boven de 20 graden uit. Maar na een paar spettertjes op maandag lijkt het volgende week de goede kant op te gaan.

Door Johan Kamphuis

Zaterdagochtend begint, met name in de vroege ochtend, met veel bewolking. Later in de middag is er kans op een paar opklaringen. Het blijft droog en het wordt 17 graden bij een zwakke of matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3.

In de nacht naar zondag daalt het kwik naar een graad of 10. Zondag overdag blijft het droog en is er iets meer ruimte voor de zon, al blijven wolken overheersen. Het wordt 19 graden bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2 of 3.

Maandag is er weer een kleine kans op een buitje, bij 18 tot 20 graden. Dinsdag en een groot deel van de rest van de week blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Met een matige naar oost tot noordoost draaiende wind wordt warme lucht aangevoerd. Het kwik schommelt ’s middags rond 23 graden en dat betekent: nazomer!