“Woensdag flinke zonnige perioden, ook komend weekend veel zon”

Foto: Joris van Tweel

De nazomerperiode houdt de komende dagen stand. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat het aanstaande weekend zonnig verlopen met aangename temperaturen.

“Woensdag zijn er flinke perioden met zon”, vertelt Kamphuis. “In de vroege ochtend is er kans op wat nevel of mist en laaghangende bewolking. Het blijft droog en het wordt 22 of 23 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind, windracht 2 tot 3. In de nacht van woensdag op donderdag koelt het af naar 12 graden.”

“Op donderdag zijn er zonnige perioden, al komt er vooral later op de dag ook wat bewolking voor. Er is dan een kleine kans op een bui. Het wordt 22 of 23 graden. Vrijdag tot en met zondag zijn de veranderingen klein. Het is vrij zonnig tot zonnig en het blijft droog bij een maximumtemperatuur rond 22 of 23 graden. De wind uit het oosten is slechts zwak of matig, windkracht 2 tot 3 en het koelt in de nachten af naar een graad of 12.”

“Maandag wordt het opnieuw rond de 23 graden, maar neemt de dag de kans op een bui toe wat wel eens het einde van de nazomerperiode zou kunnen inluiden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.