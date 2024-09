“Woensdag buien en kans op onweer, volgende week mogelijk nazomer”

De herfst klopt deze dagen op de deur. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is dat maar tijdelijk. Zoals het nu lijkt krijgen we volgende week te maken met een nazomerse periode.

“Woensdagochtend schijnt af en toe de zon en valt er een enkele bui”, vertelt Kamphuis. “In de middag vallen er meer buien met kans op een slag onweer. Het wordt 14 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind, windkracht 4 tot 5. In de nacht van woensdag op donderdag is er nog altijd de kans op een bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 7 graden.”

“Donderdag vallen er enkele buien en houdt het koele weer aan met 15 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het westen tot noordwesten is zwak of matig. In de nacht 7 graden. Vrijdagochtend-vroeg is er kans op nevel of mist. Verder blijft het vrijwel overal droog en schijnt de zon regelmatig. Het wordt 17 graden.”

“Zaterdag is het droog, maar is er veel bewolking. Dan wordt het 17 graden. Zondag is er meer zon en ook dan blijft het droog bij 20 graden. Na een storing met wat regen in de nacht naar maandag volgt na het weekend waarschijnlijk de overgang naar een oostelijke stroming die droog weer brengt en geleidelijk aan flinke zonnige perioden. Een nazomerse periode met temperaturen die oplopen tot boven de 20 graden lijkt steeds waarschijnlijker.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.