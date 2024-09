Wisselvallig herfstweer tot en met het weekend bij dalende temperatuur

Foto: Sebastiaan Scheffer

De herfst heeft definitief zijn intrede gedaan in het Groningse weer. Met zo nu en dan wat zonneschijn spartelt de zomer nog een beetje tegen, maar bewolking houdt de komende dagen de overhand en neerslag is de komende dagen nooit ver weg.

In de nacht naar donderdag en op de vroege donderdagochtend vallen er een paar flinke buien. In de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit wat af en kan de zon zo nu en dan zelfs wat doorbreken. De kans op wat motregen of een klein buitje blijft de rest van de dag. Het wordt 17 of 18 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.

Vrijdag begint zo goed als droog en opnieuw laat de zon zich soms zien tussen de wolken, tot halverwege de middag. Het wordt met een graad of 15 wel wat kouder en de zuidoostenwind wordt iets krachtiger, mogelijk met wat windstoten. Halverwege de middag trekt de lucht verder dicht met wolken en valt er meer regen.

Ook zaterdag kunnen er eerst een paar buitjes vallen, maar de zon krijgt ook een kans. In de middag neemt de kans op een bui af. Het wordt opnieuw een paar graden kouder, met maximaal 13 graden. Zondag is de kans op wat gespetter erg klein, opnieuw met een paar zonnestraaltjes tussen de wolken door. Voor begin volgende week lijken er meer buien op komst te zijn.