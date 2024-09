Winning streak in oefencampagne Lycurgus ten einde in Veendam

Na drie gewonnen wedstrijden achtereen in de oefencampagne van Lycurgus was het Duitse SVG Lüneburg vrijdagavond te sterk voor de Groningse volleybalformatie.

In de Sorgvliethal Veendam won de formatie uit Lüneburg (vlakbij Hamburg) met 1-3 van Lycurgus. In de eerste en de tweede set hielden de ploegen elkaar redelijk in evenwicht. De eerste set ging nipt naar de Duitsers, in de tweede was het Lycurgus die aan het langste eind trok. Maar na de rust waren het duidelijk de Duitsers die de boventoon voerden. Hoewel de Lycurgus niet volledig werd weggespeeld, trok Lüneburg met een flink verschil aan het langste eind in de laatste twee sets.

Lycurgus hoeft niet lang te wachten op een kans op revanche. Morgen (zaterdag) is SVG Lüneburg opnieuw de tegenstander, dit keer in het sportcentrum van het Alfa college. De oefencampagne wordt het weekend erna afgesloten met een tweeluik tegen het Belgische Greenyard Maaseik, gespeeld in Slochteren (zaterdag) en tijdens een besloten wedstrijd in Groningen op zondag.