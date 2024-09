Winkeldief die voor ruim 500 euro had buitgemaakt aangehouden na achtervolging

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Beveiligers hebben zaterdag aan het einde van de middag samen met agenten een winkeldief aan kunnen houden die voor ruim 500 euro spullen had gestolen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De dief maakte deel uit van een groepje dat gezamenlijk spullen had gestolen bij meerdere winkels. Agenten en beveiligers troffen de groep aan op het Martinikerkhof. Toen zij met hen in gesprek gingen, nam één van de mannen de benen. Beveiligers gingen er vervolgens achteraan. Korte tijd later kon hij aangehouden worden.

Volgens de fotograaf is de verdachte overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek in de zaak.