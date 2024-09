Winkelcentrum Paddepoel moet opener uitstraling krijgen: “Het is nu een eiland in een zee van asfalt”

Foto Andor Heij. Winkelcentrum Paddepoel.

Winkelcentrum Paddepoel moet een opener uitstraling krijgen. Voor voetgangers en fietsers moet het aantrekkelijker worden om er af te stappen. Dat zeggen de fracties in de gemeenteraad als reactie op de plannen om het winkelcentrum en het gebied er om heen te gaan herontwikkelen.

“We werken keihard aan een haalbaar plan”, betoogt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen. “Bij dit plan zijn verschillende partijen betrokken: de ontwikkelaar, de bewoners maar ook de ondernemers. We hebben het over een project dat valt binnen stadsontwikkeling. Bij zulke plannen komen er veel belangen bij elkaar. Om tot een haalbaar plan te komen zal iedereen water bij de wijn moeten doen. Dat proces gaan we nu in. Op een later moment kom ik bij u als raadsleden terug om te vertellen wat we uit het vuur hebben kunnen halen.”

Wat gaat er gebeuren met het winkelcentrum?

Dat het onderwerp woensdagavond al besproken werd lijkt dan wat voorbarig, maar de sessie was bedoeld om fracties de mogelijkheid te geven om hun wensen en bedenkingen mee te geven aan de wethouder. Want waar gaat het over? De kern van het plan is om het winkelcentrum meer naar buiten te keren door gevels open te maken. De bedoeling is dat het winkelcentrum meer gaat functioneren als het kloppende hart van Paddepoel door het een opener uitstraling te geven. Een ander onderdeel van het plan is om 425 woningen toe te voegen op de huidige parkeerterreinen P1 en P2.

Tekst gaat verder onder de foto:

D66 stelt voor om de Dierenriemstraat autoluw te maken. Foto: Google Maps

Tom Rustebiel (D66): “Zijn de brede rijstroken rond het winkelcentrum nodig?”

De fractie van D66 vindt het jammer dat nu al over dit plan wordt gesproken terwijl er eigenlijk nog een hoofdstuk aan vooraf zou moeten gaan. Tom Rustebiel: “Het huidige winkelcentrum ligt op een eiland in een zee van asfalt. Rond de locatie liggen brede rijstroken. Is dat nodig? Is het niet een idee om de Dierenriemstraat autoluw te maken waardoor er verbinding ontstaat met het naastgelegen park? Dat zou een mooie denkrichting kunnen zijn. Het is slim om eerst keuzes op het gebied van verkeer te maken. Op basis daarvan kun je aan de slag met het gebied en de invulling.”

Elte Hillekens (GroenLinks): “Door het asfalt heeft het winkelcentrum nu een onsympathieke uitstraling”

Datzelfde geluid klinkt ook door in de bijdragen van GroenLinks en Student & Stad. Elte Hillekens van GroenLinks: “Door het asfalt heeft het winkelcentrum nu een onsympathieke uitstraling. Ook voor fietsers en voetgangers is het er niet prettig. Op de hoek van de Dierenriemstraat is het soms zelfs gevaarlijk.” Rustebiel: “Bent u het dan met mij eens dat het goed is om een verkeerskundige onderzoek te laten uitvoeren naar het schrappen van de Dierenriemstraat als autoweg?” Hillekens: “Dat is een mooie optie om te onderzoeken. Ook als we daardoor natuur toe kunnen voegen.”

Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Komt het de bereikbaarheid ten goede als je er straten uit gaat halen?”

Bij Stadspartij 100% voor Groningen vindt men de verkeerskundige plannen gevaarlijk omdat het winkelcentrum ook een duidelijke regiofunctie heeft. Niels Hilboesen: “Op dit moment is er geen sprake van verkeersopstoppingen. Is GroenLinks niet bang dat door straten er uit te halen, dat het dan geen verkeershub meer is, en dat mensen er juist niet meer komen?” Hillekens: “Ik pleit voor het behoud van de regiofunctie. Maar ik zoek ook naar een manier om het gebied voor fietsers en voetgangers toegankelijker te krijgen.” Wethouder Van Niejenhuis geeft aan dat deze wens meegenomen wordt. De Dierenriemstraat zou wellicht autoluw gemaakt kunnen worden, hoewel op deze plek wel de bevoorrading van de winkels plaatsvindt.

Fokke Veenstra (VVD): “Dankzij de goede bereikbaarheid bezoeken mensen het winkelcentrum”

Bij de bereikbaarheid hoort ook het parkeren. Dat is een zorgenkindje van de VVD. Want in de plannen verdwijnen P1 en P2. Bezoekers kunnen in de toekomst parkeren in een bovengrondse parkeergarage. Fokke Veenstra van de VVD: “Dankzij de bereikbaarheid en de goede parkeergelegenheid bezoeken mensen juist het winkelcentrum. Het is belangrijk dat dit behouden blijft.” Van Niejenhuis belooft dat het parkeren goed georganiseerd zal worden. Terrein P2, bij het tankstation, zal verdwijnen. Het parkeren op straat zal volgens de wethouder zoveel mogelijk geminimaliseerd worden om voetganger en fietsers de ruimte te geven.

Tekst gaat verder onder de foto:

Het winkelcentrum moet een opener uistraling krijgen waardoor je makkelijker naar binnen stapt. Foto: Joris van Tweel

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Kunnen we het gebied niet slimmer inrichten?”

Olivier van Schagen van Student & Stad vindt op zijn beurt dat er nog slimmer naar het parkeren gekeken moet worden: “Als je via Google Maps naar het gebied kijkt dan is veertig procent van de beschikbare ruimte gereserveerd voor parkeren. Terwijl slechts 28 procent van de bezoekers van het winkelcentrum met de auto komt. De nieuwe parkeergarage, daar zijn we blij mee. Maar we zouden de wethouder willen vragen of er niet nog meer uit te halen valt. Ik vraag niet om minder parkeerplaatsen, maar om een slimmere inrichting.” Van Niejenhuis: “Ik citeer mijn collega meneer Broeksma die altijd zegt dat auto’s geen inkopen doen in winkels, dat zijn de mensen. Wij willen geen onnodige parkeerplekken. Ondernemers willen ook een mooiere openbare ruimte met meer groen.”

“De oliebollenkraam bezoek ik wel, maar het winkelcentrum niet”

Dan het winkelcentrum zelf. Het is één van de belangrijkste economische motoren in de gemeente die goed draait. Daarnaast vervult het ook een belangrijke rol als ontmoetingsplek in de wijk. Van Schagen: “Het zal je niet verwonderen dat ik student ben. Wekelijks fiets ik naar Zernike waarbij ik via de Zonnelaan het winkelcentrum passeer. In die afgelopen vier jaar ben ik misschien drie keer het gebouw ingelopen. Terwijl in de winterperiode, als er een oliebollenkraam staat, ik veel vaker van de fiets spring om een oliebol te bemachtigen. Het gebouw heeft nu een gesloten uitstraling voor mensen die er op de fiets of lopend passeren. Dat zou anders moeten.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Je kunt meer groen toevoegen”

Partij voor het Noorden en Partij voor de Dieren zijn het daar mee eens. Terence van Zoelen van laatstgenoemde partij: “Ik ben opgegroeid in Lewenborg. Toen ik jong was kocht ik snoep in een open winkelcentrum. Op een gegeven moment ontstond er een golfbeweging om zulke locaties meer gesloten te maken. Ik denk dat het heel goed is dat het gebouw aangepast gaat worden, waardoor er meer verbinding ontstaat met de wijk en het nog meer bezoekers gaat trekken.” Evelien Bernabela: “Ik denk dat er op het gebied van ontmoeten ook veel valt te verbeteren. Je zou bijvoorbeeld groen toe kunnen voegen. Wel is het belangrijk om goed te kijken naar de tocht, dat je daar als bezoeker, als je een kopje koffie drinkt, daar geen last van krijgt.”

Hans de Waard (SP): “Twintig procent sociale huur is veel te weinig”

Onderdeel van het plan is ook om 425 extra woningen toe te voegen die moeten verrijzen op P1 en P2. Hans de Waard van de SP: “Een punt van kritiek. In het plan wordt beschreven dat twintig procent van deze woningen voor sociale huur zal zijn. Dat is veel te weinig.” Daar reageert Rico Tjepkema van de PvdA op: “In Paddepoel willen we minder op sociale huur sturen zodat we doelgroepen beter kunnen mixen.” De Waard: “Dat is een argument waarmee het College zich verschuilt. Paddepoel-Noord bestaat bijna volledig uit koopwoningen. De Friesestraatweg is voor de particuliere verhuur. We moeten sociale huur en betaalbaar wonen ergens bouwen. Dit is een hele kans die we moeten grijpen.”

Rico Tjepkema (PvdA): “We moeten een goede mix toevoegen”

Daar is Tjepkema het niet mee eens: “We moeten ons niet doodstaren op percentages. We moeten een goede mix toevoegen. Uiteindelijk voegen we ook veel woningen toe, waardoor de aantallen toenemen en we dus geen sociale huurwoningen verliezen.” De Waard: “In de plannen komt er iets bij. Maar er moet veel meer bij.” In de raad is er daarnaast discussie hoe de andere tachtig procent er uit moet zien. Van Zoelen: “Heb je het dan over middenhuur, vrije sector en sociale huur?” Tjepkema: “Dat is de puzzel die gelegd moet worden.” De Waard: “Mijn punt is dat we niet voor negentig procent sociale huur gaan, maar dat we genoeg betaalbare woningen bouwen. Van de twintig procent kun je ook dertig of 35 procent maken.”

Motie?

Toch krijgt De Waard de wethouder niet aan zijn zijde: “In onze gemeente mikken we op gemiddeld dertig procent sociale en betaalbare huurwoningen. Op dit moment zitten we daar net boven. Deze plannen dragen bij om dat gemiddelde te versterken omdat we meer woningen toe gaan voegen. Wat we willen is dat er een gebalanceerde mix komt in elke wijk en buurt.” De SP overweegt om op dit punt een motie in te dienen. Of dit ook gaat gebeuren, daar wil de partij nog goed over nadenken.