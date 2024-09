Wethouder heeft geen goed nieuws voor bewoners Betonbos: “Geen garantie dat het goed komt”

Foto: ingezonden

De tijd dringt voor de bewoners van het Betonbos. Volgende maand wordt het bos aan het Eemskanaal ontruimd om er woningbouw te realiseren. Voor een groot deel van de bewoners is er echter nog geen oplossing. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) kan de garantie ook niet geven dat het goed gaat komen.

Het onderwerp werd op tafel gelegd door de fracties van D66 en Partij voor het Noorden. Jim Lo-A-Njoe van D66: “Afgelopen voorjaar hebben we in de raad ook over het Betonbos gesproken. Waar ik mij heel goed van bewust ben is dat we toen gevraagd hebben aan het gemeentebestuur om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor de bewoners. De wethouder is daar druk mee bezig geweest. Je kunt op dat moment zeggen, dan hebben we gedaan wat we kunnen. Maar toch zit het mij niet lekker.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Op 8 oktober gaat het Betonbos ontruimd worden”

Lo-A-Njoe: “In deze gemeenteraad hebben we een woonvisie opgesteld. In deze visie is prioriteit gegeven aan alternatieve woonvormen. Woonvormen zoals in het Betonbos die nadrukkelijk in deze visie genoemd worden. Toch staan we nu met zijn voor het moment dat het bos op 8 oktober ontruimd gaat worden. De groep mensen die daar woont komt daarmee op straat te staan. Ik heb daar moeite mee. Ja, er is al veel gedaan. Maar toch kom ik vandaag met een nadrukkelijke oproep. Want wat gaat dit doen met de bewoners en het vertrouwen dat zij hebben in ons? Kunnen we niet komen tot een oplossing? We willen toch geen taferelen zien op 8 oktober waar niemand hier op zit te wachten?”

Betonbos

Het Betonbos is rond 1995 ontstaan op een braakliggend terrein waar tussen de betonfunderingen van enkele gesloopte bedrijven spontaan bomen gingen groeien. Uit een inventarisatie in 2019 bleek het te gaan om zo’n 350 bomen waarvan een groot aantal gebreken vertoond zoals stambreuk en bastscheuren. Door de jaren heen zijn er enkele woonwagens neergezet en bouwsels gerealiseerd waar in gewoond wordt. In het gebied gaat echter de nieuwe wijk Stadshavens gerealiseerd worden. De eerste bouwwerkzaamheden vinden plaats op het terrein van het Betonbos waardoor dit als eerste moet wijken.

Wethouder Rik van Niejenhuis: “De bewoners weten al heel lang dat ze moeten vertrekken”

Wethouder Van Niejenhuis: “Nog niet zo lang geleden hebben we hier inderdaad ook over gesproken. De antwoorden die ik ga geven zijn dan ook een herhaling van zetten. Er wordt terecht aangegeven dat het Betonbos wordt genoemd in de woonvisie en dat er prioriteit wordt gelegd bij alternatieve woonvormen. Dat doen wij ook. Maar hier speelt de situatie dat de bewoners van het Betonbos al heel lang weten dat ze moeten vertrekken. Het gebied waar zij wonen komt in ontwikkeling om er woningen te bouwen. De afgelopen periode zijn de gesprekken met de bewoners geïntensiveerd. Die gesprekken vinden ook nu nog plaats. De situatie is dat we geen locatie gevonden hebben waar een groep van vijftien tot twintig bewoners kan gaan wonen. Het probleem blijft, de tijd dringt en wij blijven er mee bezig. Maar ik kan geen garantie geven dat het goed komt. Ik realiseer mij dat het geen goed nieuws is, maar dat het ook geen ander antwoord dan ik voor de zomervakantie heb gegeven.”

Jurrie Huisman (SP): “Welke locaties zijn in beeld?”

Jurrie Huisman van SP: “Maar welke locaties zijn er dan allemaal in beeld? Als gemeenteraad hebben wij hier helemaal geen zicht op.” Van Niejenhuis: “Ik ben niet bereid om die locaties te gaan noemen. Het gaat om een flink aantal locaties op verschillende plekken in de stad die op onze lijst staan. Het gaat om suggesties van bewoners van het Betonbos maar ook om locaties die wij zelf hebben aangedragen. Vaak is de omgeving er niet van op de hoogte. Eventueel kan ik de lijst wel in het geheim delen met de raad.”

Jim Lo-A-Njoe: “Naar mijn gevoel hebben we als gemeente gefaald”

Lo-A-Njoe is niet tevreden met het antwoord van de wethouder: “We hebben niet te maken met bewoners die niet weg willen of niet op zoek zijn naar een andere plek. Maar de terreinen waar je onconventioneel kunt wonen, zijn niet ontwikkeld. Deze terreinen zijn niet aanwezig voor deze bewoners. Ik vind daarom dat we dit niet bij de bewoners neer kunnen leggen. Als we zoiets vragen dan moeten zulke ruimtes er ook zijn, en dan moeten we dit ontwikkelen. Naar mijn gevoel hebben wij als gemeente hier gefaald bij het ontwikkelen van die terreinen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “We zijn niet de strengste gemeente van Nederland”

De wethouder kan meegaan met de conclusie dat de plekken er niet zijn: “Ik weet echter niet of wij als gemeente gefaald hebben. We doen ons best om plekken te creeëren. We doen ook ons best om mee te werken aan huisvesting op plekken waar het eigenlijk misschien niet mag, maar waar we het toch gedogen. We zijn daarin zeker niet de strengste gemeente van Nederland. Aan de andere kant: de ruimte is schaars. We hebben het ook over welzijn en gezondheid van mensen. Je kunt deze groep niet overal plaatsen. Denk aan bodemvervuiling, hinder van snelwegen, hoogspanningsmasten. We hebben een aantal locaties, we blijven ons inspannen, maar de vraag is nu groter dan dat wij locaties beschikbaar hebben.”