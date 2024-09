Wethouder baalt van hiaat in wet waardoor ‘legale’ drugs vanaf bedrijventerrein verkocht kunnen worden

Foto via Politie Groningen-Centrum (via Instagram)

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) Volksgezondheid baalt van een hiaat in de wet waardoor gemeenten maar weinig kunnen doen tegen de verkoop van legale drugs op bedrijventerreinen.

De fractie van het CDA had de wethouder om opheldering gevraagd nadat eerder een bedrijf in ‘research chemicals’ proefpakketten naar studentenhuizen stuurde. Uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden is gebleken dat er nu op een bedrijventerrein in Stad één van de grootste online aanbieders van deze research chemicals is gevestigd. Fractievoorzitter Jalt de Haan: “Research chemicals, zoals 2mmc, lijken qua werking precies op illegale drugs. Maar door kleine aanpassingen in de structuur van deze stoffen zijn ze echter legaal. En ze worden niet gebruikt zoals de naam doet vermoeden voor onderzoeksdoeleinden, maar voor recreatief gebruik. Daarmee zijn ze net zo schadelijk als illegale drugs. Doordat deze drugs online besteld kunnen worden en per post bezorgd worden, is het ook voor jongeren makkelijk verkrijgbaar.”

Jalt de Haan: “Zulke bedrijven horen niet in Groningen thuis”

De Haan: “Gelukkig ligt er bij de Eerste Kamer een wet om dit te stoppen. Maar de keerzijde is wel dat dit nog wel enige tijd kan gaan duren. Wat mijn fractie betreft horen zulke bedrijven niet in Groningen thuis. Het tast het aanzien en de vitaliteit van de bedrijfsterreinen aan, en er moeten zo snel mogelijk maatregelen genomen worden om te kijken hoe we bedrijven in research chemicals kunnen weren. Wij willen van de wethouder weten hoe het College hier tegen aan kijkt.”

Wethouder Manouska Molema: “We kunnen niet zo gek veel”

Wethouder Molema is de bedrijven ook liever kwijt dan rijk, maar zij is met handen gebonden. “Het ingewikkelde is dat we op dit moment niet zo gek veel maatregelen kunnen nemen tegen deze bedrijven”, vertelt Molema. “Zolang er binnen de wettelijke kaders wordt gewerkt en de activiteiten passen binnen het omgevingsplan, is er formeel geen wettelijke weigeringsgrond om de vestiging van deze bedrijven tegen te gaan. Wel wordt de integriteit van deze bedrijven met de wet Bibob getoetst. Het tegengaan en voorkomen van criminaliteit en ondermijning op onze bedrijventerreinen is onderdeel van onze aanpak om de terreinen toekomstbestendig te kunnen laten zijn.”

“Bijzonder dat we hier geen maatregelen tegen kunnen nemen”

Molema: “Toch is het wel heel bijzonder dat dit nu mag. En dat we daar ruimtelijk gezien en vanuit veiligheid geen maatregelen tegen kunnen nemen. Wij vinden het niet wenselijk dat dit kan, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Eigenlijk is het belachelijk dat er een hiaat in de wet zit dat dit wel op dit moment kan. Het is aan de landelijke overheid om wet- en regelgeving rond drugs en geneesmiddelen op te stellen en om bepaalde middelen wel of niet aan de Opiumwet toe te voegen. Het ligt inderdaad in de Eerste Kamer. Wat ik daarnaast wil doen is of we dit in een landelijk overleg in kunnen brengen, omdat meer gemeenten hier mee te maken zullen krijgen.”