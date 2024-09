“Werkzaamheden Ring Zuid hebben niet geleid tot verslechterde relatie met ondernemers”

De Waterloolaan is vanwege werkzaamheden afgesloten. Daardoor is de Waterloo Bar onbereikbaar. Foto: ingezonden

De grootschalige werkzaamheden aan Ring Zuid de afgelopen jaren hebben niet geleid tot een verslechte relatie met ondernemers. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer zegt dat de relatie door de werkzaamheden juist beter is geworden.

De wethouder reageerde op vragen van de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, PVV en de VVD. Niels Hilboesen van de Stadspartij: “In de media is de afgelopen periode aandacht geweest voor de situatie van de Waterloo Bar. Door een langdurige afsluiting van de Waterloolaan kan deze onderneming feitelijk geen klanten meer ontvangen. Wat kan hier aan gedaan worden? Daarnaast spreekt de ondernemer ook over een verslechtere relatie met de gemeente waarbij brieven niet meer gelezen worden. Is de relatie door de werkzaamheden verslechterd?”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Is de gemeente wel verantwoordelijk?”

Benni Leemhuis van GroenLinks: “Er wordt de suggestie gewekt dat het aan de gemeente ligt. Maar is het niet zo dat het hier om een project gaat van Combinatie Herepoort?” Hilboesen: “We weten dat de ondernemer contact heeft gehad met Combinatie Herepoort. Maar waar het ons om gaat is dat het om een ondernemer uit onze gemeente gaat die nadelige effecten ervaart.” Kelly Blauw van de PVV sluit zich hier bij aan: “Feitelijk ligt de verantwoordelijkheid bij Herepoort, maar de gemeente heeft wat mijn fractie betreft een rol in het beschermen van ondernemers. Als zij schade lijden dan hebben wij ook een bepaalde verantwoordelijkheid.”

Philip Broeksma (GroenLinks): “Wij hebben geen rol”

Daar is Broeksma het niet helemaal mee eens: “De werkzaamheden over het herinrichten van de Waterloolaan worden uitgevoerd door Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort. Zij communiceren ook over de werkzaamheden. Bij deze herinrichting zijn alle omwonenden en ondernemers door hen geïnformeerd. De betreffende ondernemer heeft zich niet gemeld bij ons. Wij hebben dan ook geen rol. Het standpunt dat het café slechter bereikbaar is, dat klopt. Hoewel mensen nog steeds via omliggende straten bij de bar terecht kunnen.”

“Aanleggen tijdelijk fietspad”

Naar aanleiding van de media-aandacht is er door Aanpak Ring Zuid gezocht naar een oplossing. Broeksma: “Er wordt een tijdelijk fietspad aangelegd. Dit fietspad is nodig vanwege afsluitingen van de Hereweg. Dit tijdelijke fietspad komt uit bij het terras van de Waterloo Bar en moet halverwege oktober klaar zijn. Er worden nog verdere gesprekken gevoerd hoe de overlast verder beperkt kan worden voor deze ondernemer.”

“Door de werkzaamheden is er een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan”

In het geschapen beeld van een verslechterende relatie met ondernemers herkent de wethouder zich niet. “Ik denk dat eigenlijk het tegendeel waar is. Bij de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, die acht jaar geleden begonnen, zijn door alle betrokken partijen ondernemers actief betrokken. Dit in de vorm van bijeenkomsten, lunches en diners. Door deze samenkomsten ontstond er het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid. De schouders zijn er onder gezet om er voor te zorgen dat Groningen goed bereikbaar zou blijven.”

Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Grote zandvlakte met water”

De Waterloo Bar is een locatie waar supporters van de FC, met name op wedstrijddagen, graag mogen vertoeven. Hilboesen: “Als je daar nu rondkijkt dan is het door de werkzaamheden een grote zandvlakte met water. Als daar veel mensen overheen gaan lopen dan is dat verre van ideaal. Kan daar op geacteerd worden?” Broeksma: “Deze vergadering wordt door de ambtenaren gevolgd. Dat wordt opgepakt.”