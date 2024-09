Werkzaamheden Beijumerweg bijna klaar, nog één weekendje werk nodig

Foto via Gemeente Groningen

De werkzaamheden aan de Beijumerweg tussen de Emingaheerd en de Amkemaheerd zijn bijna klaar. De gemeente moet nog één weekend aan de slag om de werkzaamheden, die zijn gedaan om het voor fietsers en voetgangers veiliger te maken, af te ronden.

Alleen de gekleurde zijstroken moeten nog worden aangebracht, aldus de gemeente. Dit gebeurt in het weekend van 21 en 22 september. Daarna worden de bermen ingezaaid en komen er verkeersborden. In het najaar worden de bomen geplant. Mogelijk worden er op een later moment nog veranderingen doorgevoerd in de verlichting van het weggedeelte.

Deze zomer zijn er veranderingen gedaan om de weg veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Ook krijgt de weg meer historische waarde. De weg wordt een fietsstraat met speciale zijstroken en nieuwe bomen.