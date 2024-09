Werkbezoek minister Mona Keijzer aan nieuwe woongebieden in Stad

Impressie: KCAP

Minister Mona Keijzer brengt komende maandag een werkbezoek aan Groningen. Ze gaat naar een aantal grootschalige woningbouwlocaties.

Rond het middaguur maakt ze een wandeling door het plangebied van Stadshavens bij het Damsterdiep. Ze wordt bijgepraat door onder meer wethouder Rik van Niejenhuis en de gedeputeerden Bram Schmaal en Tjeerd van Dekken.

Vervolgens gaat het in de bus naar Meerstad, voor een wandeling door de wijk Groenewei en een toelichting bij een lopend bouwproject. Tenslotte is de minister aanwezig in het nieuwe woongebied langs het Eemskanaal. Daar onthult ze de naam van het nieuwe woongebied.