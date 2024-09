Weer blijft wisselend, maar de temperatuur stijgt in het weekend

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vrijdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Er kan een verspreid buitje vallen waarbij hagel mogelijk is. Het wordt 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 tot 4. Komende nacht minima rond 6 graden.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag blijft het droog en trekken er uitgestrekte wolkenvelden over. Af en toe klaart het op en de temperatuur loopt op naar 17 graden. De noordwestenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Zondag is er wat meer ruimte voor de zon en wordt het 19 graden. Ook dan is het droog.

Maandag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en blijft vrijwel het droog. De temperatuur schommelt rond 20 graden.

Daarna volgt een periode van droog en vrij zonnig nazomerweer. Het wordt bovendien warmer met maxima die halverwege de week rond 23 of 24 graden komen te liggen. Daarbij waait er een matige wind uit het oosten, windkracht 3 tot 4.