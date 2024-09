Weekend begint met regen, daarna droger met ruimte voor de zon

Een laatste sparteling van de zomer tegen de herfst zit er komend weekend niet in. Maar helemaal dichtgepakt met wolken en constante regen brengen zaterdag en zondag allerminst. Vooral zaterdag blijft er kans op een bui, maar zondag blijft het zo goed als droog. Beide weekenddagen krijgt de zon ook wat ruimte om te schijnen.

Zaterdagochtend brengt nog een paar buien, maar daarna lijken de weergoden de waterkraan even bijna helemaal dicht te draaien. De zon breekt af en toe door de wolken, met slechts een klein kansje op wat motregen. Warm wordt het niet met een graad of dertien op de thermometer, bij een zwak tot matig windje uit het westen.

Veel warmer dan zaterdag wordt het zondag niet met maximaal 15 of 16 graden. Wel zijn de buien dan even helemaal uit de lucht. De zon krijgt ook een stuk meer ruimte tussen de wolken. De wind zwabbert wat heen en weer tussen noordwestelijke en zuidwestelijke richting.

Maandag lijkt er in eerste instantie weinig te veranderen, maar buien liggen op de loer. Tussen de tweede helft van de middag en het begin van de avond trekken er buien over, die de avond helemaal in het water doen vallen. Ook de rest van de eerste weekhelft lijkt er flink wat water te gaan vallen. Het kwik blijft schommelen tussen de 13 en 15 graden.