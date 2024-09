Wedstrijdtickets Feyenoord via Marktplaats? Trap er niet in!

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen waarschuwt haar fans via de website om niet via Marktplaats tickets te kopen voor het eerstvolgende thuisduel tegen Feyenoord op 15 september.

Het duel is al een tijdlang compleet uitverkocht en de enige mogelijkheid om alsnog een ticket te verkrijgen is de kaartenmarkt via de FC Groningen Ticketshop. Ga dus niet in op aanbieders via andere platforms, aldus de FC.

De club wil handelaren en kopers waarschuwen dat het verhandelen van wedstrijdtickets strafbaar is. Kaarten die illegaal worden verhandeld, worden geblokkeerd. Verkopers lopen het risico een stadionverbod voor een periode van 18 maanden te krijgen en een boete van 450 euro.