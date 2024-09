Wateroverlast, windstoten en hagel: woensdag ‘code geel’ in Groningen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Woensdag trekken er vanuit het noorden uit enkele onweersbuien over. Vanwege kans op wateroverlast, windstoten en hagel heeft het KNMI de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven.

Vanaf woensdagochtend komen er in de noordelijke helft van het land enkele onweersbuien voor. Op enkele plekken ontstaat er wateroverlast. Plaatselijk treden windstoten op, die hinderlijk kunnen zijn voor het verkeer en buitenactiviteiten. Ook is er kans op hagel. Vanaf het einde van woensdagmiddag breiden de buien zich over vrijwel het hele land uit.

De weerswaarschuwing ‘code geel’ van het KNMI geldt vanaf 08.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Op sommige plaatsen valt woensdag 30-50 mm neerslag. Bij de buien kunnen vooral in de kustprovincies windstoten rond 75 km/u optreden. Verder is er plaatselijk hagel van 1-2 cm doorsnede mogelijk.