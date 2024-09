Wat vinden Groningers echt belangrijk? | OOG Thermometer

Een 6,9 voor veiligheid. Een 7,5 voor geluk. En 7,7 voor hun woning. Op deze en vele andere vragen gaven ruim 1500 Groningers antwoord en hun rapportcijfer via de OOG Thermometer.

Deze vragenlijst is medemogelijk gemaakt door Onderzoekdoen.nl

Door Maarten Siepel & Wouter Holsappel

OOG heeft in samenwerking met het Groningse onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl de OOG Thermometer ontwikkeld. De OOG Thermometer is een vragenlijst waarin OOG jaarlijks de spreekwoordelijke temperatuur van de gemeente Groningen meet. In de vragenlijst staan allerlei onderwerpen. Zijn de Groningers wel of niet tevreden over de lokale politiek? Is er genoeg te doen en beleven? Welke thema’s zijn nou echt belangrijk voor de Groninger? Door dit jaarlijks te doen, ontstaan er trends. Worden Groningers gelukkiger? En blijft Groningen een goede studentenstad?

Rapportcijfers

OOG vroeg aan de respondenten om een rapportcijfer te geven voor verschillende thema’s:

Onderwerp Gemiddelde rapportcijfer Geluk 7,5 Gezondheid 7,2 Kwaliteit van zorg 7,3 Woning 7,7 Wijk/buurt 7,4 Bereikbaarheid en verkeer 7,0 Veiligheid 6,9 Sporten en bewegen 7,7 Aanbod van activiteiten/(sport)evenementen/cultuur 7,5 Duurzaamheid 6,7 Arbeidsmarkt 6,7 Trots op Groningen 7,7 Lokale politiek 5,7 Gemeentebestuur 5,6 Groningen als studentenstad 8,8 Werk/baan 7,9

OOG vroeg aan de Groningers welke thema’s zij het belangrijkste vinden. Twee onderwerpen worden het meeste ingevuld: veiligheid/criminaliteit en wonen. Deze thema’s werden door een op de drie respondenten ingevuld. Armoede wordt ook vaker benoemd dan de andere onderwerpen. Ondanks dat asiel en migratie een veel besproken thema in de landelijke politiek is, wordt dit “maar” door ongeveer tien procent van de Groningers gezien als een belangrijk thema. De drie thema’s die het minste worden ingevuld zijn sport en bewegen, de lokale politiek en het gemeentebestuur, en werk/arbeidsmarkt.

Geluk

Groningers geven gemiddeld een rapportcijfer van 7,5 voor hoe gelukkig zij zich voelen. “Ik heb een fijne woning in een groene omgeving en ben gezond”, laat een respondent weten. Een ander: “Fantastisch leven, net gepensioneerd, goed inkomen, vitaal, leven in centrum van de stad. Wat wil je nog meer.”

En de gezondheid is juist het meest genoemde argument bij mensen met wie het wat minder gaat. Veel mensen geven aan dat ze een laag cijfer geven door hun fysieke of mentale gezondheid. “Mijn slechte gezondheid beperkt m’n geluk”, laat een respondent weten.

Wonen

De Groningers die de vragenlijst hebben ingevuld zijn gemiddeld gezien erg tevreden met het huis waar ze in wonen. Het rapportcijfer is dan ook een 7,7. Niet iedereen geeft een hoog cijfer voor de eigen woning: “Oude woning, slecht onderhouden, woningbouw steeds lastiger tot actie te krijgen”, aldus een respondent. Een ander heeft last van mensen uit de omgeving: “Veel geluidsoverlast. Het lijkt wel alsof de hele buurt continu moet laten weten dat ze een feestje geven. Harde muziek, BBQ-overlast en geschreeuw.”

De wijk of buurt waar men in woont scoort een vergelijkbaar rapportcijfer: een 7,4.

Veiligheid

De afgelopen periode komt het misschien wel vaker in het nieuws dan voorheen. Schietpartijen, geweldsincidenten en overlast van drugsdealers. Toch krijgt veiligheid in de OOG Thermometer nog een ruime voldoende: 6,9.

Ondanks dat laten veel mensen een reactie achter, en daar zien we voornamelijk de negatieve aspecten van de veiligheid. “Er wordt tegenwoordig wel veel openlijk gedeald, veel zwervers die dronken zijn en in portieken liggen. Dat vind ik niet veilig.” De berichten over onveilige situaties zorgen niet direct voor een onveilig gevoel: “Regelmatig diefstal in mijn buurt en schietincidenten in de stad, maar ik voel me in het algemeen veilig als ik laat nog door de stad fiets.”

Trots

Groningers zijn trots om Groninger te zijn. Dat blijkt wel uit het rapportcijfer: 7,7. Een van de hoogste rapportcijfers uit de OOG Thermometer. Niet iedereen is trots: “Vroeger was ik trots op de stad, maar sinds GroenLinks hier de lakens uitdeelt schaam ik mij wel.”

Maar overwegend zijn Groningers wel trots: “Ik wil in geen andere stad dan Groningen wonen!”, aldus een respondent. Een ander: “Als ik op vakantie ga, altijd blij weer terug te zijn, mag ook graag vertellen hoe fijn het hier is.”

Verantwoording

De vragenlijst van de OOG Thermometer werd gedeeld via de website en app van OOG en onze sociale mediakanalen. In totaal resulteerde dit in 1579 respondenten die aangeven dat ze in de gemeente Groningen wonen en de vragenlijst volledig hebben ingevuld. OOG kan niet controleren of de respondenten daadwerkelijk uit de gemeente komen. Ook mochten respondenten van zestien jaar of jonger niet deelnemen aan de vragenlijst. Dit omdat zij toestemming nodig hebben van hun ouders en/of verzorgers.

Van de respondenten geeft iets meer dan 62 procent aan zich te identificeren als man. Ongeveer 35 procent geeft aan een vrouw te zijn. Daarnaast zien we binnen de leeftijdscategorieën tot vierendertig jaar oud dat er te weinig respondenten zijn in vergelijking met het aantal inwoners van de gemeente met deze leeftijd. Omdat Groningen een studentenstad is, is die groep in de gemeente oververtegenwoordigd, terwijl het gemiddelde publiek van OOG zich juist in de wat oudere leeftijdsgroepen begeeft: zo geeft bijna 53 procent aan ouder te zijn dan vijfenvijftig jaar, terwijl dit niet overeenkomt met de demografie van Groningen. De uitslagen van de OOG Thermometer zijn dan ook niet volledig representatief voor de gehele bevolking van de gemeente Groningen.

Dit artikel/project is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.