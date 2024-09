Wat vind jij van het gemeentebestuur? Al meer dan 1.500 Groningers geven hun mening via de OOG Thermometer!

Wat vind jij van het gemeentebestuur? Al meer dan 1.500 Groningers hebben hun mening gegeven over dit en vele andere onderwerpen in de OOG Thermometer.

OOG heeft in samenwerking met het Groningse onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl een vragenlijst opgesteld. OOG gaat jaarlijks de spreekwoordelijke temperatuur van onze gemeente meten. De uitslagen vormen: de OOG Thermometer. In de vragenlijst staan verschillende thema’s: veiligheid, het aanbod van evenementen, de lokale politiek, bereikbaarheid en nog veel meer.

De vragenlijst is tot en met 11 september in te vullen. De resultaten zullen worden gedeeld via onze website, social mediakanalen en de OOG App.

Wil je meer lezen of bekijken van de onderzoeken die OOG doet? Ga dan naar onze onderzoekspagina.