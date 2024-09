Warme billen bij Bistro Bommen Berend dankzij subsidie

Geen terrasverwarming meer, maar warmtekussens en -dekens. Bistro Bommen Berend is de eerste horecazaak die gebruik gaat maken van een subsidie van de gemeente Groningen. Met de subsidie wil de gemeente horecaondernemers aansporen vervuilende heaters niet langer te gebruiken.

De gemeente kondigde vorig jaar aan een einde te willen maken aan de terrasverwarming in Groningen. In eerste instantie stelde het gemeentebestuur 30.000 euro beschikbaar voor horeca die terrassen heeft. Dit bedrag werd afgelopen juni verhoogd met 85.000 euro, waarbij ondernemers de helft van de kosten van energiezuinige “terrasverwarming”, zoals warmtekussens en -dekens, vergoed kunnen krijgen.

Bistro Bommen Berend, gelegen in de Oude Ebbingestraat, is de eerste horecaonderneming die de subsidie heeft ontvangen. Op woensdagochtend kregen de eigenaren de nieuwe kussens tijdens de overhandiging van de cheque uit handen van wethouder Carine Bloemhoff. Bistro Bommen Berend is een van de vele ondernemingen die gebruik gaat maken van de regeling, en dat stemt Bloemhoff tevreden. “Ze besparen hier vijftig tot tachtig procent CO2 door deze overgang. Het is heel fijn dat er ondernemers zijn die duurzaam willen ondernemen en de aanvraag hebben gedaan. Het loopt erg goed.”

‘Het geeft een mooie uitstraling’

Jinko Wijbenga, eigenaar van Bistro Bommen Berend, is ook blij met de nieuwe kussens. “Ik kreeg ze al eerder op foto’s toegestuurd, maar in het echt geeft het een mooie uitstraling. Wij hebben de zaak in december overgenomen en zijn dus startende ondernemers. Dan is de investering redelijk groot. Door de subsidie werd het ons makkelijker gemaakt om de kussens vervroegd te bestellen.”

Het is nog de vraag wanneer de gemeente heaters gaat verbieden op de Groningse terrassen. In eerste instantie wil het ondernemers vooral aanmoedigen om over te gaan op energiezuinige alternatieven.