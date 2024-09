Warm en zonnig weer tot en met zondagmiddag, daarna meer kans op regen en koeler

Foto: Erick Bakker

De komende dagen kunnen we in Groningen rekenen op zomerse temperaturen en veel zonneschijn. Pas op zondag zou daar de eerste verandering in kunnen komen.

In de nacht naar donderdag toe zou er nog een klein plaatselijk (onweers)buitje kunnen vallen. Donderdagochtend begint misschien met wat nevel, maar al snel breekt de zon door. Zonder enige wolkenbedekking stuwt de zon het kwik naar maximaal 29 graden. Er waait een matig windje uit het (noord)oosten.

Vrijdag hoeven we echt geen druppel regen te verwachten. In de ochtend en de namiddag kan er nog een wolkenplukje overdrijven, maar de rest van de dag krijgt de zon vrij spel. Met een matig oostenwindje wordt het een graad of 27.

In de nacht naar zaterdag zou er een plukje met buien over kunnen drijven, met daarbij misschien een klap onweer. Voor de rest lijkt het weekend tot de tweede helft van zondagmiddag weinig te veranderen. De wind zwakt af, maar draait vervolgens naar het westen. Die stroming brengt waarschijnlijk regen- en onweersbuien onze kant op. Die gaan dan zondagavond en maandag vallen. Begin volgende week wordt dan ook koeler met meer kans op neerslag.