Wachtlijsten, een groot verloop en hoog ziekteverzuim: zorgen bij college over Veilig Thuis Groningen en Jeugd Bescherming Noord

Het hoofdkantoor van Veilig Thuis Groningen aan de Leonard Sprengerlaan - Foto: Google Streetview

Het Groningse gemeentebestuur maakt zich ‘in brede zin’ zorgen over Veilig Thuis Groningen (VTG) en Jeugd Bescherming Noord (JBN). De wachtlijsten blijven oplopen, ondanks maatregelen die zijn genomen. Ook kent de organisatie nog steeds een hoog verloop en veel ziekteverzuim.



Dat laat wethouder Manouska Molema dinsdag weten in een brief aan de gemeenteraad. Bij VTG wordt maar de helft van de meldingen binnen de wettelijke doorlooptijd van vijf werkdagen gehaald. Dat geldt ook voor de vervolgstappen die daarna genomen moeten worden, waar wettelijk maximaal tien weken voor staan.

Volgens Molema hebben de oplopende wachtlijsten bij VTG hebben meerdere oorzaken. De wachtlijsten stijgen altijd rond schoolvakanties, omdat veel medewerkers jonge kinderen hebben en de bezetting daardoor minimaal is. Ook doen scholen vaak vlak voor de vakantie nog een melding. Het grootste probleem zit hem volgens Molema echt in het personeelsverloop en een krappe arbeidsmarkt, waardoor vacatures niet direct ingevuld kunnen worden en nieuwe medewerkers gemiddeld negen maanden nodig hebben om volledig ingewerkt te raken. Ook stagneert de doorstroom naar lokale hulpverleners en zijn er meer mensen met complexe problemen die zich melden.

VTG vroeg eerder al om extra geld. Maar Veilig Thuis moest in ruil daarvoor wel een onderzoek doen naar de oorzaak van de wachtlijsten. Dat rapport kwam er, met daarin aanbevelingen om de wachtlijsten bij VTG te verkleinen en te voorkomen. Een deel van de maatregelen is al in gang gezet, de rest volgt snel. Maar volgens Molema is de conclusie is dat deze de structurele problemen onvoldoende gaan oplossen.

Daarom volgt nu een nieuw onderzoek naar de gehele organisatie van zowel Veilig Thuis Groningen als Jeugd Bescherming Noord, in opdracht van alle Groningse en Drentse gemeenten die samenwerken met de twee partijen. Daaruit moet een ‘robuust korte- en langetermijnplan’ gaan volgen om de problemen op te lossen.