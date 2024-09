Vrouw uit Oosterwolde (32) fleste basisschool in Haren voor halve ton

Foto: Rechtspraak.nl

De rechtbank in Groningen heeft een 32-jarige vrouw uit Oosterwolde veroordeeld tot een taakstraf, omdat ze een basisschool in Haren voor vijftigduizend euro heeft opgelicht.

Dat meldt RTV Noord maandagochtend.

De vrouw, werkzaam als office-manager, bestelde gedurende een periode van bijna drie jaar onder meer schoenen, kleding en zelfs een jacuzzi op rekening van de school. De vrouw liet de gekochte waar netjes bij haar eigen huis bezorgen. Ze vervalste vervolgens de facturen om haar aankopen te verdoezelen. Begin vorig jaar kwam de zaak aan het licht, nadat de school ineens een flink tekort had op de rekening. Het schoolbestuur rook onraad en schakelde een recherchebureau in en al snel werd duidelijk dat de aan cocaïne verslaafde vrouw de schuldige was.

De vrouw bekende en werd ontslagen. Omdat de vrouw ook meteen hulp zocht en haar huis verkocht om de school terug te betalen, matigde de rechter de straf voor de vrouw. Het OM eiste een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De voorwaardelijke celstraf hangt, dankzij de rechter, niet boven het hoofd van de Friezin.