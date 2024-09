Moeder en zoon bestraft voor mishandelen hulpverlener in Groningse rechtbank

Foto: Joris van Tweel

Een 41-jarige vrouw is veroordeeld voor openlijke geweldpleging op de gang van de rechtbank in Groningen. Haar 17-jarige zoon sloeg zijn jeugdhulpverlener meerdere keren tegen het hoofd na een zitting bij de kinderrechter. Zij schoot haar zoon te hulp en mengde zich in het gevecht, zegt ze later tegen de rechter.

De 17-jarige jongen werd tijdens de zitting, vorig jaar op 9 oktober, veroordeeld tot 20 uur taakstraf voor het schoppen van een agent. De jongen woonde op dat moment in een jeugdzorginstelling voor problematische jongeren. Zijn hulpverlener adviseerde de rechter om de jongen daar langer te laten wonen. Zijn moeder was het daar niet mee eens, zij wilde haar zoon mee naar huis nemen.

Op de gang riep de vrouw naar de begeleider van haar zoon en gaf hem hierbij een duw. Toen de man hierop reageerde, sloegen de stoppen door bij de jongen. Volgens DvhN sloeg hij de hulpverlener meerdere keren tegen het hoofd en oor. Zijn moeder trapte het slachtoffer tegen het been en trok hem aan zijn haar.

Blijvende oorsuizen

De hulpverlener uit Groningen deed aangifte tegen de twee. Volgens zijn vertegenwoordiger van Slachtofferhulp heeft de begeleider blijvende oorsuizen overgehouden aan het incident. Daarvoor eiste hij ruim 1700 euro schadevergoeding.

Taakstraffen

De moeder is maandag veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. Dat is lager dan de eis van 120 uur taakstraf van de officier van justitie. De rechter heeft hierbij rekening gehouden met de benarde situatie waarin de moeder en zoon zich nu bevinden. Door schuldenproblematiek leven ze op straat, aldus de raadsvrouw.

De zoon is in juli achter gesloten deuren veroordeeld tot 90 uur taakstraf, waarvan 50 uur voorwaardelijk. Daarnaast is een schadevergoeding van 1755 euro aan de hulpverlener toegekend.