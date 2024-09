Vrijdag later op de dag stevige buien met windstoten

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

Vrijdag begint droog, maar in de middag volgen stevige buien. De temperatuur schommelt rond de 15 graden.

De wind komt uit het zuidwesten en is krachtig. Af en toe kan de wind uithalen met windstoten tot 80 kilometer per uur. In de avond vallen er nog verspreid regenbuien, maar tegen de nacht zal het droger worden. De temperatuur daalt naar 9 graden.

Zaterdag begint buiig, maar verloopt later droog met zonnige momenten. De wind uit het noordwesten is matig tot krachtig. Het wordt 14 graden.

Ook op zondag is er kans op een bui, afgewisseld met zon. De temperatuur blijft steken rond de 15 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig met temperaturen rond de 14 à 15 graden.