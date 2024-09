Vrienden en speurhonden naar La Gomera om te zoeken naar vermiste vrouw (49) uit Stad

Foto via GoFundMe

Een team van zoekhonden gaat op het Canarische eiland La Gomera zoeken naar Diana. De 49-jarige vrouw, volgens RTV Noord afkomstig uit Groningen, is sinds zaterdag 7 september vermist.

Diana was op vakantie op het eiland, vertelt een vriendin van de vermiste vrouw bij een inzamelingsactie voor de zoektocht. De vrouw had één van haar vriendinnen gebeld om langs te komen, omdat het al een tijdje niet goed met haar ging. Eenmaal aangekomen trof de vriendin Diana niet aan. Wel vond zij spullen van de vermiste vrouw in het appartement.

De politie heeft inmiddels uitgebreid gezocht in het gebied waar haar huurauto werd gevonden, onder meer met helikopers. Ook hier werd geen spoor van de vermiste vrouw aangetroffen. De vrienden en familie van Diana hebben daarom een de hulp ingeschakeld van Signi, een Nederlandse organisatie die met speurhonden zoekt naar mensen en verloren spullen.

Om de zoektocht naar Diana te intensiveren, hebben we de hulp ingeroepen van Signi, een gespecialiseerde zoekactie met getrainde honden. Maar de zoekactie is duur: een ruwe schatting leert dat de inzet van Signi zo’n tienduizend euro gaat kosten. Daarvoor is een inzamelingsactie in het leven geroepen. Als er geld overblijft, krijgt Signi het geldbedrag wat over is.