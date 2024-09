Vredesmanifestatie op Grote Markt tijdens Internationale Dag van de Vrede: “Het begint op de basisschool”

Op de Grote Markt vindt komende zaterdagmiddag een vredesmanifestatie plaats. Het doel is om zoveel mogelijk mensen op de been te brengen voor de Internationale Dag van de Vrede.

“In juni zijn we behoorlijk abrupt begonnen met dit initiatief”, vertelt Michiel Coesel van het burgerinitiatief Groningers voor Vrede. “We zien de situatie in Oekraïne en we zien de ontwikkelingen in Gaza. Wij vinden dat het tijd is voor een ander geluid. Met onze vredesmanifestatie willen we pleiten voor vrede. Op 21 september zal er om 13.00 uur een welkomstwoord plaatsvinden op de Grote Markt waarna we een rustige vredeswandeling door de binnenstad zullen gaan maken. Eenmaal terug op de Grote Markt willen we een menselijke kring vormen en willen we een minuut stilte in acht nemen om de mensen te gedenken die op dit moment te maken hebben met ernstige schendingen van hun mensenrechten.”

“Bewandel de vredesweg”

De vredesmanifestatie doet een beetje denken aan de antikernwapendemonstraties die in de jaren tachtig werden gehouden: “Op dit moment gaat het in de discussies over wapenleveranties of financiële steun om wapens mee aan te kunnen schaffen. Het gaat over wapengekletter. Maar het gaat niet over vredesdialogen. Daar hoor je heel weinig over. En dat zou veel meer op de agenda moeten komen te staan. Uiteindelijk is oorlog slecht en is vrede goed. Aan de andere kant willen wij niet met het vingertje wijzen. We roepen de politiek alleen op om de vredesweg te gaan bewandelen.”

Onderwijs

Daarbij gaat het ook verder dan alleen de conflictgebieden in de wereld: “Wij denken dat het heel goed zou zijn als er op basisscholen aandacht voor komt voor dit onderwerp. Hoe leg je een ruzie bij? Hoe verzoen je? Je hebt het over situaties die bepaalde vaardigheden vergen. Maar hoe ontwikkel je die vaardigheden? Hoe pas je ze toe? Ik denk dat vrede veel hoger op de agenda zou moeten komen te staan. Op school maar bijvoorbeeld ook in buurtbemiddeling.”

“Geweld voorkomen”

Met de vredesmanifestatie zal de regering gevraagd worden om verdragen op het gebied van onder andere mensenrechten na te leven en dat bovennationale instellingen als het Internationaal Gerechtshof en Internationaal Strafhof meer gezag krijgen. “Het is een hele lastige materie. Je kunt achterover leunen, maar daarmee zal het niet beter worden. We moeten iets doen. Laten we proberen om geweld te voorkomen en om geschillen vreedzaam op te lossen.”

Meer informatie over de vredesmanifestatie vind je op deze website.