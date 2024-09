Voorlopig geen kleine windmolens of zonnepark bij Thesinge: “Kans op slagen is verkleind”

In de omgeving van Thesinge verrijzen voorlopig geen kleine windmolens of een zonnepark. EcoThesinge, energiecoöperatie Noorddijk en de Maatschap Oosterhuis hebben besloten om het project Energieakker Thesinge-Noorddijk voorlopig stop te zetten.

In de herfst van vorig jaar werden de eerste stappen gezet voor een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van het plan. Afgelopen voorjaar vond er een informatieavond plaats. Daar werd afgesproken om een financieel plan uit te werken. Daaruit blijkt nu dat de kans op het slagen van het project behoorlijk verkleind is door problemen bij de netbeheerder en de kosten in relatie tot de financieringsmogelijkheden. Het besluit om voorlopig te stoppen is mede genomen op advies van de gemeente Groningen.

Overbelasting

Grootste probleem is de overbelasting van het elektriciteitsnet waardoor er momenteel geen ruimte is voor een nieuw zonnepark. Een nieuw zonnepark zou op zijn vroegst in 2029 of 2030 aangesloten kunnen worden. Daarnaast brengt het veranderende politieke klimaat onzekerheid met zich mee. De regelgeving rond nieuwe zonneparken wordt strenger en het wordt moeilijker om een zonnepark te exploiteren.

Voldoende draagvlak

Er wordt niet een definitieve streep door het plan gezet. De drie partners hopen dat de ontwikkelingen in de komende jaren leiden tot meer perspectief en duidelijkheid om het project te laten slagen. Ondanks dat het plan voorlopig in de koelkast gaat is op de informatieavond afgelopen voorjaar wel duidelijk geworden dat er onder de leden van de energiecoöperaties en de omwonenden voldoende draagvlak is voor het realiseren van een kleinschalig zonnepark of enkele windmolens.