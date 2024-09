Volwassen GRC Groningen heeft geen kind aan GVAV Rapiditas

Foto Andor Heij: GVAV - GRC

De stadsderby in de tweede klasse H op sportpark Kardinge tussen GVAV Rapiditas en GRC Groningen zondagmiddag werd een prooi voor GRC. Vooral na de pauze was GRC heer en meester: 3-0.

Beide ploegen degradeerden afgelopen seizoen uit de eerste klasse en ontmoetten elkaar al in het bekertoernooi. GRC won toen ook: 2-0.

Bijna een half uur lang gaven beide verdedigingen geen krimp, zodat er nauwelijks kansen waren. Na 27 minuten sloeg GRC dan toch een bres in de defensie van GVAV. Jarno Oolders nam een bal aan tussen twee GVAV verdedigers en schoot raak. Nog geen twee minuten later was het 0-2. Noel Buurma stak Rens Wardenier weg, die oog in oog met GVAV doelman Anthony Pomstra koel bleef.

Mannen tegen jongens

Na de pauze was het een wedstrijd van de mannen van GRC tegen de jongens van GVAV. GRC won zowat elk duel en kwam na 54 minuten op 0-3. Buurma gaf een voorzet op de vrijstaande Jasper Kingma. In een uiterste poging om de bal te onderscheppen schoot Roald van Geffen in eigen doel.

Beb Bakhuys

GRC kreeg kansen op meer en zeker de Beb Bakhuys kopbal van invaller Martijn Hiemstra had een beter lot verdiend, maar die ging rakelings naast.

Volwassen

“In de eerste helft hadden we wel veel balbezit”, aldus de winnende trainer Matthijs Ronde, die dit jaar voor het eerst aan het roer staat bij GRC. “Alleen wisten we niet tot hele grote kansen te komen. Na rust vond ik ons erg volwassen voetballen. We hielden de bal goed in de ploeg, we hadden controle over de wedstrijd en wisten dat ook vast te houden”.

Geloof weg

Ook GVAV heeft met Anne Semplonius een nieuwe oefenmeester. Hij zag dat het na de pauze snel over en uit was: “We hadden afgesproken hoog druk te zetten, maar dat lukte niet. De ruimtes werden te groot en na die 0-3 was het geloof weg”.

Bij elkaar geraapt

Bij GVAV stapte afgelopen seizoen het grootste deel van de selectie op en er kwam niemand bij. “Het is oneerbiedig gezegd een bij elkaar geraapt zooitje”, grapte Semplonius met serieuze ondertoon. “Jongens uit het tweede, uit O-23, uit O-19. Het kost tijd om daar een team van te maken. Maar als ik zie hoe ze werken om beter te worden en met hun houding verdienen ze een pluim. Het is gezien de achtergrond lastig, maar ook leuk en mooi om daar mee te werken”.

Zowel GVAV als GRC hebben na twee wedstrijden drie punten. Beide ploegen spelen volgende week thuis. GRC tegen Gomos en GVAV tegen Annen.

GVAV Rapiditas – GRC Groningen 0-3. 27. Janno Oolders 0-1, 29. Rens Wardenier 0-2, 54. Roald van Geffen (ed) 0-3. Toeschouwers: 100.

Forward

In dezelfde klasse ging Forward uit met 3-1 onderuit tegen het gepromoveerde Peize. Max Oogink scoorde voor Forward dat de wedstrijd na rood met tien man beëindigde. Forward heeft drie punten na twee wedstrijden en is komend weekeinde vrij.

3O

In de derde klasse O op zondag pakte SC Stadspark in de tweede wedstrijd de eerste punten. Thuis werd Stadskanaal met 4-3 verslagen. Winston Bendt scoorde twee keer. Quinten Kruizenga en Nick Berends maakten de andere twee.

In eigen huis kreeg Groninger Boys een half dozijn treffers om de oren van Musselkanaal: 6-0. Groninger Boys staat puntloos laatste in 3O.