Vijfduizend euro voor componist Robert IJserinkhuijsen van gemeente voor vervolgstudie in Londen

Robert IJserinkhuijsen met de cheque - Foto via Gemeente Groningen

De jaarlijkse beurs van het Andrea Elkenbrachtfonds gaat dit jaar naar Robert IJserinkhuijsen. De bijbehorende geldprijs van vijfduizend euro gaat de componist en student aan Prins Claus Conservatorium gebruiken om in Londen verder te studeren.

IJserinkhuijsen ontving de bijbehorende cheque maandagochtend, uit handen van wethouder Kirsten de Wrede, tijdens de opening van het nieuwe schooljaar.

De componist behaalde zijn Bachelor in Musicologie aan de Universiteit Utrecht. Vanwege zijn fascinatie voor film en filmmuziek studeert hij nu Compositie & Muziekproductie aan het Prins Claus Conservatorium. Voor zijn filmmuziek viel hij al eens in de prijzen: In zijn derde jaar (in 2022) won hij de prestigieuze Golden Eye Award voor ‘Best International Film Music’ op het Zürich Film Festival met zijn compositie voor The Foundling.

Nu is hij afgestudeerd in Groningen en gaat hij, na een strenge selectie de master ‘Composition for Screen’ volgen aan het prestigieuze Royal College of Music in London.

Het fonds is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan de Groninger concertpianiste en muziekpedagoge Andrea Elkenbracht. Zij was in 1918 de eerste leerkracht van het vakonderwijs piano aan de Groninger Muziekschool en heeft 40 jaar lesgegeven aan de voorloper van het Prins Claus Conservatorium. Het fonds deelt jaarlijks één of meerdere beurzen uit aan getalenteerde afgestudeerden, zodat ze vervolgstudies in het buitenland kunnen volgen.