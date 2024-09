Vijf aanhoudingen bij SC Heerenveen – FC Groningen

Foto: Willem Poppes

De politie heeft tijdens de voetbalwedstrijd SC Heerenveen-FC Groningen afgelopen zondag vijf personen aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging tegen zowel politie als beveiligers/stewards van SC Heerenveen. Het gaat om vijf FC supporters. Zij zitten vast en worden verhoord.

Het betreft een 24- en 26-jarige man uit Groningen, een 23-jarige man uit Aduard, een 26-jarige man uit Winschoten en een 28-jarige man zonder woon- of verblijfplaats.

“Agressie en geweld tegen politiemedewerkers en stewards en beveiligers is onacceptabel en dat wordt niet getolereerd”, schrijft de politie over het incident op haar website.

Eerder liet FC Groningen al weten dat de club een stadionverbod oplegt aan twee van deze mannen. Zij klommen uit het uitvak en raakten vervolgens bij een vechtpartij.

De verdachten worden later in de week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of deze personen langer vast blijven zitten.