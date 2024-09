Vervolgaanvraag immateriële schade door aardbevingen mogelijk in specifieke situaties

Sommige Groningers die eerder een vergoeding voor immateriële schade kregen, kunnen vanaf maandag een vervolgaanvraag indienen als hun situatie is veranderd. Dit kan bijvoorbeeld als ze een nieuwe schadevergoeding voor hun huis hebben ontvangen of als er gevaarlijke situaties waren door aardbevingen.

Het vorige besluit moet hierbij minimaal 12 maanden geleden zijn ontvangen. De maximale vergoeding blijft 5.000 euro. De verhoging van de vaste vergoeding naar 10.000 euro heeft geen invloed op de vergoeding voor immateriële schade. Mensen kunnen met een quickscan kijken of het zinvol is om een vervolgaanvraag te doen.

In sommige gevallen is een vervolgaanvraag niet nodig, zoals bij versterking of sloop door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), of bij kinderen tot 17 jaar. In deze gevallen wordt de vergoeding automatisch aangevuld als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).