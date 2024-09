Verplaatsen monumentale loopbrug Hoofdstation geslaagd: “Komende nacht het seinhuis”

De passerelle werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op zijn plaats gezet. Foto: livestream ProRail

Het verplaatsen van de monumentale passerelle naar de definitieve plek op het Hoofdstation is geslaagd. Rond 05.30 uur stond de loopbrug op zijn plaats.

De hijswerkzaamheden begonnen in het begin van de nacht. Vervolgens werd met uiterste precisie de 120 ton wegende passerelle naar de definitieve plek gehesen. Bij dit hijsen wordt gebruik gemaakt van een kraan van vijfhonderd ton. Deze kraan is zo groot dat het opbouwen ervan vijf dagen duurt. Aanvankelijk zouden de werkzaamheden vorig weekend plaatsvinden. Bij het opbouwen dacht men dat een onderdeel kapot was. “Dat onderdeel hebben we met spoed uit Duitsland laten overkomen”, vertelt spoorbeheerder ProRail. “Eenmaal gemonteerd, bleek er meer aan de hand te zijn. Er was meer tijd nodig om de kraan te repareren. Daarvoor zijn extra monteurs en onderdelen aangevoerd. Het uitstellen van de verhuizing heeft geen effect op de totale planning van het project.”

Het monumentale seinhuis en de passerelle moesten ruim twee jaar geleden plaats maken voor de werkzaamheden op het Hoofdstation. Op de oude plek werd een bouwkuip aangelegd om de ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling aan te kunnen leggen. Daarom werden de gebouwen tijdelijk verplaatst naar perron 3. In de afgelopen twee jaar zijn de monumentale gebouwen volledig gerestaureerd. Het seinhuis weegt 90,5 ton en de passerelle 120 ton.

Nu de passerelle op zijn plek staat volgt in de nacht van zaterdag op zondag het seinhuis. De werkzaamheden beginnen zaterdagavond rond 23.00 uur. In de vroege ochtend moet dan ook dit gebouw op zijn plek staan. Daarna wordt de kraan weer afgebroken. Ook dit afbreken duurt vijf dagen.

De werkzaamheden zijn live te volgen via onderstaande livestream: