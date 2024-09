Vernielingen gepleegd in trein, drie verdachten aangehouden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft vrijdagavond drie tieners aangehouden die verdacht worden van het plegen van vernielingen in een trein tussen Groningen en Leeuwarden. Dat meldt omroep NOF zaterdag.

De trein was onderweg richting de Friese hoofdstad. Rond 23.30 uur kwam er een melding binnen op de 112-meldkamer dat er door drie personen vernielingen aangericht zouden worden in de trein. De machinist heeft daarop de trein op station Camminghaburen tot stilstand gebracht. Op het perron stonden agenten klaar die het drietal aan hebben gehouden.

Eén van de verdachten, een 18-jarige inwoner van Leeuwarden, trapte daarbij in de richting van een agent. De andere twee verdachten zijn 16 en 17 jaar. Het trio is overgebracht naar het politiebureau. Een onderzoek is inmiddels gestart. Over de omvang van de schade in de trein is niets bekend.