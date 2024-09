Vernielingen gepleegd aan zeven van de acht regenboogbankjes: “Ik ben geschrokken”

Het regenboogbankje in Ten Boer op de dag van de plaatsing. Foto: gemeente Groningen

Sinds de plaatsing van de regenboogbankjes in de gemeente eind juni zijn er bij zeven van de acht bankjes vernielingen gepleegd. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Emancipatie woensdag laten weten.

Afgelopen zomer verschenen er diverse berichten in de media over vernielingen aan de bankjes. Voor de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Student & Stad, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Partij voor het Noorden, D66 en het CDA was het aanleiding om vragen te stellen. Justine Jones van GroenLinks: “Wij maken ons zorgen over deze vernielingen. Wij zijn benieuwd hoe er wordt omgegaan met deze vernielingen, of de bankjes in Groningen blijven en of de vernielingen iets zeggen over de tolerantie tegenover de LHBTIQ+-gemeenschap.”

Regenboogbankje

Het idee om regenboogbankjes te plaatsen in de gemeente is een idee van D66 dat gesteund werd door Student & Stad, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden. De bankjes werden geplaatst in aanloop naar Roze Zaterdag. Elk bankje heeft een QR-code dat gekoppeld is aan een persoonlijk verhaal van een inwoner die tot de Regenbooggemeenschap behoord. Het plaatsen van de bankjes is bekostigd vanuit de diversiteitsbegroting.

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Ongelofelijk triest dat bankjes vernield worden”

De wethouder geeft aan dat de bankjes hoe dan ook in Groningen blijven: “Het is ongelofelijk triest dat bankjes vernield worden. Bij zeven van de acht bankjes heeft inmiddels iets gespeeld. Hoe we daar mee omgaan? Graffiti verwijderen we direct. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat we een bankje tijdelijk weghalen om het schoon te kunnen maken, daarna wordt het weer teruggezet. Het bankje aan de Kerklaan in Haren is nog niet terug. Dit komt vanwege het politieonderzoek dat nog volop gaande is.”

“In Ten Boer zoeken we een andere plek”

Het regenboogbankje aan de Kerklaan in Haren werd vrij snel na de plaatsing beklad. Korte tijd later werd het bankje door onbekenden uit de grond gehaald en midden op de rotonde gezet. Molema: “Van elke vernieling hebben we aangifte gedaan. Daarnaast hebben we planken van de bankjes op voorraad liggen zodat we ook snel eventuele schades kunnen herstellen. Voor het bankje in Ten Boer, in het Amaliapark, denken we na over een andere locatie waar er meer toezicht is.” Dit bankje werd eind-juli uit de grond gehaald en belandde vervolgens in een vijver.

“Dat zeven van de acht bankjes vernield zijn, dat zegt wel iets”

Volgens Molema blijven de bankjes hoe dan ook in Groningen staan: “Er is geen enkele reden om ze weg te halen. En of deze vernielingen iets zeggen over de tolerantie tegenover de LHBTIQ+-gemeenschap: we weten niet wie de daders zijn. Het is ook erg lastig om in het hoofd van iemand anders te kijken om te onderzoeken of het met tolerantie te maken heeft. Dat zeven van de acht bankjes met vernieling te maken heeft gehad, dat zegt wel iets. Dat er toch intolerantie is van een aantal inwoners richting de Regenbooggemeenschap. En dat het ook wat zegt dat mensen blijkbaar vinden dat je spullen van de gemeente kapot mag maken. Ieder jaar merken we ook gemengde gevoelens bij het uithangen van de Regenboogvlag vanaf de Martinitoren. Ik ben wethouder (…) ik ben hier van geschrokken. Met elkaar zijn we best wel een hele tolerante stad. En dan zegt het toch wel wat als in zo’n korte tijd zoveel bankjes vernield worden.”

Initiatiefvoorstel

De wethouder vertelt dat er ingezet blijft worden op zichtbaarheid en het verhogen van de sociale acceptatie. Vanuit diversiteit is hier een heel programma voor ontwikkeld. Voor Jim Lo-A-Njoe van D66 is het onderwerp aanleiding om complimenten uit te delen aan de medewerkers van Stadsbeheer die zich er hard voor inzetten om de bankjes netjes te houden. “Als het gaat om de onderliggende reden, de intolerantie. We zien dat ook breder, buiten deze gemeente, gebeuren. Daarom zullen wij later dit politieke jaar, samen met een aantal andere partijen, met een initiatiefvoorstel komen. Want wij maken ons echt zorgen over de intolerantie die er is tegen de LHBTIQ+-gemeenschap.”