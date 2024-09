Veel belangstelling voor Open Energiedag: “Kijkje nemen bij duurzame energieprojecten”

Foto via Google Maps - Streetview

De vierde editie van de Open Energiedag is zaterdag een succes geworden. In de gemeente Groningen konden drie locaties door het publiek bezocht worden.

Op de Zernike Campus konden bezoekers een kijkje nemen in de WarmteCentrale van WarmteStad. Met het warmtenet worden in het noordwesten van de stad bedrijven, instellingen en woningen verwarmd met duurzame restwarmte. Bezoekers kregen een rondleiding door de centrale. Tevens kon men zien hoe restwarmte ontvangen en opgeslagen wordt en hoe het vervolgens bij de mensen thuis komt. Door restwarmte te gebruiken hoeft er geen aardgas gebruikt te worden en daalt de CO₂ uitstoot fors.

In Glimmen kon gekeken worden op de Zonneweide, die qua opzet het grootste postcoderoosproject in het Noorden is. Dit project bestaat uit ongeveer 4.500 zonnepanelen. In Haren kon een bezoek worden gebracht aan zorgboerderij Mikkelhorst waar zonnepanelen geplaatst zijn. “Het is super goed dat zoveel mensen zijn komen kijken naar de wereld achter hun stopcontact en thermostaat”, reageert Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. “Betrokkenheid van burgers is van levensbelang, want we zijn met elkaar op weg naar meer grip op de energierekening, een innovatieve economie en meer energie van eigen bodem.”

Landelijk waren er zo’n zeventig locaties te bezichtigen. Samen hebben deze locaties vijfduizend bezoekers getrokken. De Open Energiedag is onderdeel van de campagne ‘Daar krijg je energie van’.