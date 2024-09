Veel belangstelling voor Fivelstadtocht: “Wandelevenement nagenoeg uitverkocht”

Foto: Fivelstadtocht

De Fivelstadtocht, die op zaterdag 14 september wordt gehouden, is nagenoeg uitverkocht. Aan het wandelevenement kunnen negenhonderd wandelaars deelnemen.

Het historisch culturele evenement wordt voor de tiende keer gehouden. “Op dit moment zijn er nog enkele tientallen startbewijzen beschikbaar voor alle te lopen afstanden”, laat een verheugde Rinse Froma van de organisatie weten. Deelnemers kunnen kiezen uit een wandeling van 5, 10, 15 of 25 kilometer. “De routes zijn bekend en de doorkomstdorpen en locaties voor onze rust- en stempelplaatsen hebben wederom hun enthousiaste deelname getoond.”

De start vindt plaats in Appingedam, waarna gewandeld wordt in het gebied Fivelingo. Fivelingo omvat grotendeels de gemeente Eemsdelta en delen van de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Midden-Groningen. “Dit jaar bezoeken deelnemers dorpen als Wittewierum, Garreweer, Steendam en Wirdum.” Alle wandelaars lopen langs het onlangs geopende monument De Regenwaterbak. Deze voorziening werd in 1859 door een aantal vooraanstaande burgers van Appingedam gerealiseerd zodat men in de stad kon beschikken over schoon drinkwater. “Ook onderweg zijn er enkele verrassende, spraakmakende en herkenbare aspecten uit het Fivelingo-gebied te bewonderen.”

