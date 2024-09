Vastgelopen remmen van caravan zorgen voor brand op A28

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op snelweg A28, ter hoogte van de afrit Van Ketwich Verschuurlaan, heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed in een caravan. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van een caravanbrand kwam rond 15.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van de Harense brandweer naar de locatie werd gestuurd. “De caravan hing achter een bestelbusje”, vertelt Weening. “Ter hoogte van de afrit merkte de bestuurder dat er brand woedde in de caravan. Daarop is de combinatie tot stilstand gebracht op de vluchtstrook. De brand bleek te woeden bij de banden. Door vastgelopen remmen was er oververhitting ontstaan.”

Door middel van een brandblusser is de situatie onder controle gebracht. “Brandweerlieden hebben daarna nog een inspectie uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het vuur meester was.” Vanwege de brand was één rijstrook in de richting van het Julianaplein afgesloten. De caravan is door een bergingsbedrijf weggesleept. De schade is beperkt gebleven.