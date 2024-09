Vandalen vernielen weer een regenboogbankje, dit keer in de Oosterpoortbuurt

Ingezonden foto

Opnieuw heeft een regenboogbankje het moeten ontgelden door vandalen. In de nacht van dinsdag op woensdag is het bankje aan de Oosterweg, één van de acht felgekleurde zitplekken, ondergespoten met zwarte verf.

Een buurtbewoner merkte het incident woensdagochtend op. De vernieling is er één in een reeks van bekladdingen en vernielingen sinds de plaatsing van de regenboogbankjes in juni. Eerder deze maand liet verantwoordelijk wethouder Molema weten dat er bij zeven van de acht bankjes vernielingen gepleegd.

Dat gebeurde niet alleen met verf. In Ten Boer gooiden vandalen één van de bankjes in een vijver en in Haren werd het bankje tot twee keer toe uit de grond gerukt. De gemeente laat zich echter niet kennen, want de verf wordt bij meldingen vrijwel direct verwijderd. Beschadigde bankjes worden hersteld en teruggeplaatst.