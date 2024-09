Vanaf volgende week extra bussen in Groningen

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Qbuzz zet vanaf maandag 30 september extra bussen in. Dat doet de busvervoerder, omdat steeds meer reizigers op werkdagen gebruik maken van de bus.

Op basis van de verwachte reizigersaantallen rijdt Qbuzz op een aantal lijnen sinds begin september al meer ritten dan afgelopen jaar. Op werkdagen maken bijna tien procent meer reizigers gebruik van de bus in Groningen en Drenthe dan vorig jaar.

Daarom gaat Qbuzz vanaf 30 september extra bussen inzetten op de buslijnen tussen Station Noord en Zernike Campus. In de ochtendspits tijden er twee extra ritten per uur richting Zernike en in de late middag rijden er twee extra bussen de andere kant op.

Daarnaast rijdt lijn 2 ’s ochtend één extra rit tussen Zuidhorn en Zernike, rijdt lijn 3 een extra ochtendrit vanuit Leek naar Lewenborg en rijdt Qliner 309 ’s ochtends een extra rit vanaf Assen naar Stad.